"Спорными территориями" занимается МАРТ. Изымет ли ведомство глобусы с российским Крымом?

Так Минобразования отреагировало на письмо председателя Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Игоря Борисова, направленное министру образования еще 31 августа 2018 года.





В письме Борисов указал министру, что в магазины Беларуси (как государственные, так и частные) продолжают поступать глобусы российского и польского производства, на которых территория полуострова Автономной Республики Крым отнесена к Российской Федерации. Подобная ситуация сложилась и с некоторыми политическими картами мира небелорусского производства.













В 2016 году представитель БСДП уже обращался с жалобой в Могилевский областной исполнительный комитет, который со ссылкой на резолюцию Генеральной ассамблеи ООН 68/262, которая поддержала территориальную целостность Украины и признала незаконным присоединение автономной Республики Крым к Российской Федерации, рекомендовал городским субъектам торговли "избегать продажи политических карт мира и глобусов, на которых территориальная принадлежность Крыма отличается от общепризнанной мировым сообществом".





После жалобы глобусы с российским Крымом начали исчезать из могилевских магазинов.





В 2018 году ситуация вернулась на круги своя: в свободной продаже появились карты и глобусы, на которых территория полуострова Автономной Республики Крым отнесена к Российской Федерации. Более того, на политических глобусах просматриваются территории непризнанных Республикой Беларусь самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.





Торговцы ссылаются на то, что их продукция является сувенирной, однако не отвечают на вопрос: по каким глобусам учатся ученики средних школ и студенты вузов.





Игорь Борисов просил министра образования запретить продажу политических карт и глобусов, не соответствующих образовательному процессу в Беларуси, а также резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262.





А также организовать выпуск собственных политических карт и глобусов, на которых обозначать спорные между государствами территории, а не приписывать их государствам-агрессорам, а субъектам торговли запретить продажу политически ангажированных карт и глобусов.









Заместитель министра образования Раиса Сидоренко указывает, что разработкой и выпуском географической продукции для учреждений образования занимается РУП "Белкартография". Учреждениям образования рекомендована "только георгафическая продукция, которая издается согласно тематическому плану РУП "Белкартография".





А содержание картографической продукции согласовывается, в том числе, с МИД Беларуси.





"Картографическая продукция зарубедного производства не может использоваться в учебном процессе в учреждениях образования на всех уровнях образования, поскольку не имеет соответствующего грифа Министерства образования РБ", - констатирует Раиса Сидоренко.





"Решение вопроса прекращения и запрета продажи зарубежной картографической продукции, которая не соответствует общепринятым подходам при отражении спорных территорий, относится к компетенции Министерства антимонопольного регулирования и торговли", - сообщила замминистра.





Министерство образования направило письмо в МАРТ с предложением урегулировать продажу географических карт и глобусов иностранного производства, на которых "принадлежность спорных территорий отличается от всемирно признанной мировым сообществом".