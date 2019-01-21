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Владимир Карягин: У меня очередь из обиженных предпринимателей!
Представители ряда общественных объединений входят в состав общественно-консультативных советов при различных государственных органах. Но сегодня пришло время пересмотреть формат работы этих советов, считает глава Президиума Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Карягин.
Работа за спасибо
Сам Карягин недавно заявил, что приостанавливает свое членство сразу в некоторых советах.
- Недавно была ситуация: в один и тот же день, примерно в одно и то же время походили заседания сразу двух советов, членами которых я являюсь – при Мингорисполкоме и Госкомитете по науке и технологиям, - рассказал Владимир Карягин «Белорусскому партизану». - Я поехал вначале в ГКНТ, там важный вопрос рассматривался. И уже под занавес успел на заседание совета при Мингорисполкоме.
Я действительно решил выйти из некоторых советов. Дело в том, что у меня много общественной нагрузки, при этом я еще работаю сразу в нескольких вузах. Хочешь, не хочешь, а надо крутиться, чтобы выжить! За общественную нагрузку, как известно, зарплату не платят. И иной раз даже спасибо не говорят…
Периодически формат работы ОКС пересматривается с точки зрения организации работы. В общественно-консультативных и экспертных советах должно быть не более 50 процентов представителей государства. На мой взгляд, сегодня нужно сделать так, чтобы участники этих советов были более компетентными.
Дело в том, что часть людей, которые сегодня входят в различные советы по развитию предпринимательства, не являются членами бизнес-ассоциаций, не знают общих тенденций развития предпринимательства. А ведь эти советы, согласно президентской директиве, должны не ведомственные или личные вопросы решать, а создавать условия для развития предпринимательства в той или иной сфере!
Почему путают два совета
По мнению Владимира Карягина, одним из наиболее активных общественно-консультативных советов сегодня является совет при МАРТе, Минэкономики, ГКНТ, Министерстве по налогам и сборам.
- Есть советы и в других ведомствах, но их активность не так заметна, - высказывает свое мнение Владимир Карягин. – Плохо, что повестка дня советов формируется не деловым сообществом, а министерствами. Я, например, выступаю за то, что если совет возглавляет министр, то его замом должен быть кто-то из представителей делового сообщества, общественных организаций. И регламент работы ОКС более четким должен быть.
При советах нужно формировать экспертные группы, допускать на заседания советов тех, кто не входит в их состав. Например, если рассматривается какой-то вопрос, вполне можно было бы пригласить двух-трех экспертов по данной теме со стороны. С такими вещами, кстати, не боится экспериментировать общественно-консультативный совет при Мингорисполкоме.
При Мингорисполкоме есть два совета – один по развитию предпринимательства, а другой – общественно-консультативный, экспертный. Но их часто путают, хотя функции, цели и задачи у советов абсолютно разные!
Важно, чтобы все решения советов были публично обсуждаемыми, тогда можно избежать многих ошибок.
Как попасть к «омбудсмену»?
На днях первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин встречался с руководителями ведущих бизнес-союзов.
О встрече сообщалось сухо: «Обсудил с руководителями дальнейшее взаимодействие и сотрудничество по совершенствованию условий для развития предпринимательства. Представители бизнес-сообщества озвучили ряд наиболее актуальных проблем, требующих серьезной проработки, детального анализа и формирования конструктивных вариантов решения».
- Турчину хотелось бы, чтобы Совет по развитию предпринимательства был более компактным, - раскрывает некоторые закулисные моменты разговора Владимир Карягин. – Возможно, в ближайшее время совет сможет делегировать рассмотрение или подготовку каких-то вопросов своим партнерам – бизнес-ассоциациям.
Кстати, раньше Совет по развитию предпринимательства был при президенте, а сейчас из его названия эта приставка пропала… Хотя персональный состав совета по представлению Совета министров по-прежнему формирует лично президент. Одних вычеркивает, других – вписывает…
С Турчиным мы также обсуждали, какие вопросы стоят перед бизнес-сообществом на этот год. Объем задач, конечно, громадный… Не так давно правительство приняло стратегию развития предпринимательства до 2030 года. Но только сейчас собирают предложения о плане реализации стратегии. Хотя мы вроде бы пишем эти предложения в платформах, высказываем на различных советах…
Турчин – человек прагматичный и вдумчивый, он старается доводить начатое до конца. Кое-что ему уже удалось сделать, а кое-что – еще нет. Например, я рад, что будет продолжена работа по совершенствованию налогового законодательства.
Но задерживается указ о лицензировании, документ об упрощении административных процедур, идут некоторые трения между министерствами и ведомствами, видимо, никто не хочет уступать.
МАРТ рассматривает целый пакет нормативных актов о демонополизации экономики страны, по развитию условий честной конкуренции. Иногда можно ведь создать формальные условия, но это не означает, что фирма, обладающая большой рыночной силой, не задавит малый и средний бизнес.
Поэтому надо думать о создании равных условий конкуренции. Это совершенно другой аспект. И большое искусство – честная конкуренция.
Говорили мы в очередной раз и про создание института омбудсмена. Уполномоченный по защите прав предпринимателей недавно появился в Кыргызстане. В России вообще создан целый штат, который работает на омбудсмена по предпринимательству, причем за зарплату!
А у нас Александр Лукашенко сказал, что в нашей стране он - самый главный омбудсмен. Это, конечно, хорошо, но ведь не каждый бизнесмен может с белорусским омбудсменом по вопросам предпринимательства напрямую пообщаться, обсудить проблемы, которые его волнуют…
Сегодня в каждый бизнес-союз приходят десятки обиженных предпринимателей! Кто-то проиграл суд, кто-то приходит посоветоваться. У меня очередь таких людей! А Совет по развитию предпринимательства не рассматривает отдельные дела. Хотя раньше некоторыми конфликтами интересовался. Но кто-то ведь должен этими вопросами заниматься, чтобы можно было в дальнейшем избегать повторения некоторых ситуаций.
Например, в прошлом году была такая история: один из наших предпринимателей попал под штрафные санкции, и пеня выросла фактически в 20 раз! Куда он только не обращался – толку нет. А человек всю жизнь трудился, бизнес развивал. И обратился он в Совет по развитию предпринимательства. И его вопрос, на мой взгляд, надо рассматривать. И подобных дел – не одно и не два.
Сейчас советы по развитию предпринимательства создаются в каждом городе, в каждом районе. Другой вопрос, что в районных центрах многих еще нужно обучать, потому что некоторые вообще не входят ни в какие союзы, не понимают, в каком направлении двигаться, не знакомы с Национальной платформой бизнеса…
Говорить о жизни, а не о космосе
Владимир Карягин довольно высокого мнения о работе заместителя председателя Совета по развитию предпринимательства Павла Топузидиса. Карягин подчеркивает, что на заседания различных советов Топузидис является лично, а не присылает своих помощников и заместителей, и старается вникать во все вопросы.
- Хотя забот у таких бизнесменов обычно немало, и мне кажется, некоторые еще недооценивают их роль, - делится своими наблюдениями Владимир Карягин. – Топузидис и другие крупные бизнесмены, входящие в состав Совета, – люди, умудренные опытом, имеющие личный бизнес. Как правило, все они начинали с малого бизнеса, поэтому хорошо понимают проблемы и психологию предпринимателей.
Важно, что, например, тот же Александр Шакутин, который часто разрывается между несколькими странами, уделяет внимание работе Совета… Мне иной раз даже кажется, что мы бываем излишне строги к таким персонам от бизнеса, не понимаем, какой груз забот лежит на из плечах…
С 20 февраля по 1 марта мы проводим 4-ю Неделю белорусского предпринимательства. Предлагаем, чтобы в рамках этой Недели в каждом районе, в каждой области страны прошли встречи власти и бизнеса, на которых обсудили бы местные проблемы.
Не космические, не налогообложение, не те вопросы, которые правительство решает, а именно местные проблемы. Не так часто сегодня такие разговоры у чиновников с предпринимателями происходят, особенно в регионах. Надо воспитывать культуру диалога…
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Представители ряда общественных объединений входят в состав общественно-консультативных советов при различных государственных органах. Но сегодня пришло время...
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