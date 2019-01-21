Владимир Карягин: У меня очередь из обиженных предпринимателей!

Работа за спасибо





Сам Карягин недавно заявил, что приостанавливает свое членство сразу в некоторых советах.





- Недавно была ситуация: в один и тот же день, примерно в одно и то же время походили заседания сразу двух советов, членами которых я являюсь – при Мингорисполкоме и Госкомитете по науке и технологиям, - рассказал Владимир Карягин «Белорусскому партизану». - Я поехал вначале в ГКНТ, там важный вопрос рассматривался. И уже под занавес успел на заседание совета при Мингорисполкоме.





Я действительно решил выйти из некоторых советов. Дело в том, что у меня много общественной нагрузки, при этом я еще работаю сразу в нескольких вузах. Хочешь, не хочешь, а надо крутиться, чтобы выжить! За общественную нагрузку, как известно, зарплату не платят. И иной раз даже спасибо не говорят…





Периодически формат работы ОКС пересматривается с точки зрения организации работы. В общественно-консультативных и экспертных советах должно быть не более 50 процентов представителей государства. На мой взгляд, сегодня нужно сделать так, чтобы участники этих советов были более компетентными.





Дело в том, что часть людей, которые сегодня входят в различные советы по развитию предпринимательства, не являются членами бизнес-ассоциаций, не знают общих тенденций развития предпринимательства. А ведь эти советы, согласно президентской директиве, должны не ведомственные или личные вопросы решать, а создавать условия для развития предпринимательства в той или иной сфере!





Почему путают два совета





По мнению Владимира Карягина, одним из наиболее активных общественно-консультативных советов сегодня является совет при МАРТе, Минэкономики, ГКНТ, Министерстве по налогам и сборам.





- Есть советы и в других ведомствах, но их активность не так заметна, - высказывает свое мнение Владимир Карягин. – Плохо, что повестка дня советов формируется не деловым сообществом, а министерствами. Я, например, выступаю за то, что если совет возглавляет министр, то его замом должен быть кто-то из представителей делового сообщества, общественных организаций. И регламент работы ОКС более четким должен быть.





При советах нужно формировать экспертные группы, допускать на заседания советов тех, кто не входит в их состав. Например, если рассматривается какой-то вопрос, вполне можно было бы пригласить двух-трех экспертов по данной теме со стороны. С такими вещами, кстати, не боится экспериментировать общественно-консультативный совет при Мингорисполкоме.





При Мингорисполкоме есть два совета – один по развитию предпринимательства, а другой – общественно-консультативный, экспертный. Но их часто путают, хотя функции, цели и задачи у советов абсолютно разные!

Важно, чтобы все решения советов были публично обсуждаемыми, тогда можно избежать многих ошибок.









Как попасть к «омбудсмену»?





На днях первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин встречался с руководителями ведущих бизнес-союзов.





О встрече сообщалось сухо: «Обсудил с руководителями дальнейшее взаимодействие и сотрудничество по совершенствованию условий для развития предпринимательства. Представители бизнес-сообщества озвучили ряд наиболее актуальных проблем, требующих серьезной проработки, детального анализа и формирования конструктивных вариантов решения».





- Турчину хотелось бы, чтобы Совет по развитию предпринимательства был более компактным, - раскрывает некоторые закулисные моменты разговора Владимир Карягин. – Возможно, в ближайшее время совет сможет делегировать рассмотрение или подготовку каких-то вопросов своим партнерам – бизнес-ассоциациям.





Кстати, раньше Совет по развитию предпринимательства был при президенте, а сейчас из его названия эта приставка пропала… Хотя персональный состав совета по представлению Совета министров по-прежнему формирует лично президент. Одних вычеркивает, других – вписывает…





С Турчиным мы также обсуждали, какие вопросы стоят перед бизнес-сообществом на этот год. Объем задач, конечно, громадный… Не так давно правительство приняло стратегию развития предпринимательства до 2030 года. Но только сейчас собирают предложения о плане реализации стратегии. Хотя мы вроде бы пишем эти предложения в платформах, высказываем на различных советах…





Турчин – человек прагматичный и вдумчивый, он старается доводить начатое до конца. Кое-что ему уже удалось сделать, а кое-что – еще нет. Например, я рад, что будет продолжена работа по совершенствованию налогового законодательства.





Но задерживается указ о лицензировании, документ об упрощении административных процедур, идут некоторые трения между министерствами и ведомствами, видимо, никто не хочет уступать.





МАРТ рассматривает целый пакет нормативных актов о демонополизации экономики страны, по развитию условий честной конкуренции. Иногда можно ведь создать формальные условия, но это не означает, что фирма, обладающая большой рыночной силой, не задавит малый и средний бизнес.





Поэтому надо думать о создании равных условий конкуренции. Это совершенно другой аспект. И большое искусство – честная конкуренция.





Говорили мы в очередной раз и про создание института омбудсмена. Уполномоченный по защите прав предпринимателей недавно появился в Кыргызстане. В России вообще создан целый штат, который работает на омбудсмена по предпринимательству, причем за зарплату!





А у нас Александр Лукашенко сказал, что в нашей стране он - самый главный омбудсмен. Это, конечно, хорошо, но ведь не каждый бизнесмен может с белорусским омбудсменом по вопросам предпринимательства напрямую пообщаться, обсудить проблемы, которые его волнуют…





Сегодня в каждый бизнес-союз приходят десятки обиженных предпринимателей! Кто-то проиграл суд, кто-то приходит посоветоваться. У меня очередь таких людей! А Совет по развитию предпринимательства не рассматривает отдельные дела. Хотя раньше некоторыми конфликтами интересовался. Но кто-то ведь должен этими вопросами заниматься, чтобы можно было в дальнейшем избегать повторения некоторых ситуаций.





Например, в прошлом году была такая история: один из наших предпринимателей попал под штрафные санкции, и пеня выросла фактически в 20 раз! Куда он только не обращался – толку нет. А человек всю жизнь трудился, бизнес развивал. И обратился он в Совет по развитию предпринимательства. И его вопрос, на мой взгляд, надо рассматривать. И подобных дел – не одно и не два.





Сейчас советы по развитию предпринимательства создаются в каждом городе, в каждом районе. Другой вопрос, что в районных центрах многих еще нужно обучать, потому что некоторые вообще не входят ни в какие союзы, не понимают, в каком направлении двигаться, не знакомы с Национальной платформой бизнеса…









Говорить о жизни, а не о космосе





Владимир Карягин довольно высокого мнения о работе заместителя председателя Совета по развитию предпринимательства Павла Топузидиса. Карягин подчеркивает, что на заседания различных советов Топузидис является лично, а не присылает своих помощников и заместителей, и старается вникать во все вопросы.





- Хотя забот у таких бизнесменов обычно немало, и мне кажется, некоторые еще недооценивают их роль, - делится своими наблюдениями Владимир Карягин. – Топузидис и другие крупные бизнесмены, входящие в состав Совета, – люди, умудренные опытом, имеющие личный бизнес. Как правило, все они начинали с малого бизнеса, поэтому хорошо понимают проблемы и психологию предпринимателей.





Важно, что, например, тот же Александр Шакутин, который часто разрывается между несколькими странами, уделяет внимание работе Совета… Мне иной раз даже кажется, что мы бываем излишне строги к таким персонам от бизнеса, не понимаем, какой груз забот лежит на из плечах…





С 20 февраля по 1 марта мы проводим 4-ю Неделю белорусского предпринимательства. Предлагаем, чтобы в рамках этой Недели в каждом районе, в каждой области страны прошли встречи власти и бизнеса, на которых обсудили бы местные проблемы.





Не космические, не налогообложение, не те вопросы, которые правительство решает, а именно местные проблемы. Не так часто сегодня такие разговоры у чиновников с предпринимателями происходят, особенно в регионах. Надо воспитывать культуру диалога…