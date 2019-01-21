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Архитектор отсудил у Киселева 40 тысяч долларов за дачу в Крыму. Ведущий обвинил истца во лжи

22.01.2019 18:10 — Разное | Tut.by  
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Королевский городской суд Московской области обязал телеведущего Дмитрия Киселева выплатить долг в размере 2,6 млн рублей (около 40 тыс. долларов) за строительство виллы в Коктебеле. Киселев заявил Би-би-си, что намерен обжаловать это решение.


Фото: Илья Иванов, журнал Salon Interior, № 9 (230) 2017

В пресс-службе суда Би-би-си подтвердили, что иск рассматривался во вторник утром.

Согласно исковому заявлению архитектора Владимира Мазурина, которое цитирует «Новая газета», в 2015—2016 годах он руководил реконструкцией виллы под Коктебелем. В документе говорится, что Мазурин обнаружил опасные перекосы в фундаменте здания и рекомендовал заказчику исправить ошибки, однако тот отказался это сделать и якобы не оплатил работы в полной мере.

Мазурин требовал взыскать с ответчика 5 млн 813 тыс. рублей.

Киселев утверждал, что Мазурин не справился со своей работой. Представитель телеведущего заявил в суде, что истец не выполнил условия договора о полном оказании услуг и не представил отчет о выполненных работах.

Сам Дмитрий Киселев в комментарии Би-би-си заявил, что считает вынесенное решение необоснованным, а истец, по его словам, лишь «представляется архитектором».

«Суд по нескольким требованиям уличил истца во лжи, сократив сумму иска от первоначальной в четыре раза… Решение не вступило в силу и обязательно будет обжаловано. Точку ставить рано», — сказал Киселев.

«Звонок из Москвы»

Скандал вокруг дачи Киселева разгорелся в сентябре прошлого года, когда Мазурин опубликовал в крымской газете «Город-24» статью под названием «Чародеи оползневого склона», где шла речь о строительстве некоего дома стоимостью около 200 млн рублей. В статье Мазурин утверждал, что строительство проходило с серьезными нарушениями, которые заказчик отказывался устранять.

Имя заказчика в статье не указывалось, однако журналистам Мазурин сообщил, что это был Дмитрий Киселев.

Мазурин также утверждал, что на следующий день после публикации статьи весь тираж газеты был изъят, а главного редактора уволили. По его словам, учредитель издания решил так поступить после «звонка из Москвы».

Киселев в ответ заявил, что Мазурин якобы сначала прислал ему статью «в качестве ультиматума и шантажа за деньги» и обещал опубликовать ее в случае неуплаты.

«Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», — заявлял тогда Киселев.

О строительстве дачи в Крыму Киселев рассказывал в интервью украинским СМИ еще в 2006 году. Он отмечал, что взял в аренду землю в «зоне активного оползня», поэтому строительство вышло очень дорогим и ему пришлось взять огромный кредит.

 
 
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Архитектор считает, что дача ведущего построена с нарушениями.
 
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