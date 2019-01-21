Обувные тренды весны: туфли Золушки, круглый каблук и массивные кроссовки

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Самые интересные обувные новинки, которыми стоит пополнить свой гардероб.

ELLE представляет подборку интересных модных тенденций предстоящего сезона.

Белая обувь

Белоснежные ботильоны, мюли и «лодочки» стоят первыми в нашем списке мастхэвов. Лучше всего такие будут сочетаться с актуальными джинсовыми костюмами из темного денима или с плиссированными платьями в духе Balenciaga.









Казаки

Дикий запад, ставший популярным еще прошлой осенью, не собирается отступать и с новой силой завоевывает любовь главных звезд стритстайла. Даже сестры Дженнер совсем недавно опубликовали в своих аккаунтах новую съемку в образах подружек ковбоев, которые вам стоит повторить будущей весной.













Массивные кроссовки













Ключевой элемент уличной моды — массивные кроссовки неоновых оттенков. Осмелиться на «кислотный» total look сможет не каждая, но позволить себе сделать акцент на ноги — вполне легко.

Глиттер

Все мы с детства мечтаем о туфлях Золушки и вот, наконец-то, дизайнеры воплотили наши фантазии в реальность. Сияющая обувь — идеальное дополнение к вечернему наряду, будь то брючный костюм в пастельных оттенках или драматичное красное платье.













Необычный каблук

Обычные «лодочки» больше не в моде. На замену им пришли туфли с круглыми, треугольными и квадратными каблуками. Чем затейливее форма, тем интереснее получится ваш образ.







