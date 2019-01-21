ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обувные тренды весны: туфли Золушки, круглый каблук и массивные кроссовки

22.01.2019 17:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Обувные тренды весны: туфли Золушки, круглый каблук и массивные кроссовки

фото: elle.ru

Самые интересные обувные новинки, которыми стоит пополнить свой гардероб.

ELLE представляет подборку интересных модных тенденций предстоящего сезона. 

Белая обувь

Белоснежные ботильоны, мюли и «лодочки» стоят первыми в нашем списке мастхэвов. Лучше всего такие будут сочетаться с актуальными джинсовыми костюмами из темного денима или с плиссированными платьями в духе Balenciaga.



Казаки

Дикий запад, ставший популярным еще прошлой осенью, не собирается отступать и с новой силой завоевывает любовь главных звезд стритстайла. Даже сестры Дженнер совсем недавно опубликовали в своих аккаунтах новую съемку в образах подружек ковбоев, которые вам стоит повторить будущей весной.




Массивные кроссовки




Ключевой элемент уличной моды — массивные кроссовки неоновых оттенков. Осмелиться на «кислотный» total look сможет не каждая, но позволить себе сделать акцент на ноги — вполне легко.

Глиттер

Все мы с детства мечтаем о туфлях Золушки и вот, наконец-то, дизайнеры воплотили наши фантазии в реальность. Сияющая обувь — идеальное дополнение к вечернему наряду, будь то брючный костюм в пастельных оттенках или драматичное красное платье.




Необычный каблук

Обычные «лодочки» больше не в моде. На замену им пришли туфли с круглыми, треугольными и квадратными каблуками. Чем затейливее форма, тем интереснее получится ваш образ.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самые интересные обувные новинки, которыми стоит пополнить свой гардероб.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мой случай один на миллион». Брестчанка на страницах VOGUE
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика