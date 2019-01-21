В сфере особого внимания: стройки 2019 года, содействие занятости, инвестпроекты на границе

Объектам, которые вошли в областную инвестиционную программу, и тем, которые предлагаются для включения в Республиканскую инвестпрограмму на 2019 год, уделили особое внимание на оперативном совещании в облисполкоме.

Председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов дал конкретные поручения, касающиеся строительства онкологического диспансера в Гродно , благоустройства Слонима, где в текущем году пройдет республиканский масштабный праздник – День белорусской письменности, а также агрогородка Жировичи – здесь в 2020 году готовятся отметить 500-летие Свято-Успенского монастыря. И райцентр, и агрогородок на Слонимщине заметно преобразятся к знаковым событиям.

Губернатор поставил задачи по подготовке к областному фестивалю-ярмарке тружеников села. В этом году «Дажынкі» пройдут в Сморгони, готовиться к главному празднику хлеборобов начали заранее. Сейчас эту работу необходимо активизировать, чтобы город и весь район встретили гостей достойно. Особенное внимание – районному Дворцу культуры, где состоится чествование победителей областного соревнования.

Важные объекты нынешнего года – здание технопарка и городского Дворца культуры (ранее ДК «Текстильщиков»). Здесь также недопустимо замедлять темпы, поручил Владимир Кравцов. Тем более, что средства на реализацию всех этих проектов предусмотрены.

Председатель облисполкома дал задание ускорить проектирование моста в Пышках, который позволит сократить путь к одному из привлекательных туристических и рекреационных комплексов – «Привалу». Для возведения моста будут использоваться спонсорские средства.

Формирование базы данных не занятых в экономике граждан трудоспособного возраста – эту задачу, поставленную в Декрете № 3, обсудили на оперативном совещании. В регионе эта работа завершается, идет проверка сведений. Активно работают комиссии по содействию занятости, где всем заинтересованным помогают решить вопросы трудоустройства. Подчеркнута важность разъяснительной работы на этом этапе – люди должны четко понимать алгоритм действий.

Тема инвестпроектов, реализуемых на границе, также была рассмотрена на совещании с приглашением инвесторов. Речь шла об актуальных инвестиционных проектах по внедрению на пунктах пропуска электронной очереди. На пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе такая система уже действует и хорошо себя зарекомендовала. В планах – перевод очереди на «электронные рельсы» и на других погранпереходах. О том, как идет реализации проектов в «Берестовице», «Брузгах», «Каменном Логе», какие вопросы возникают по ходу реализации проектов, рассказали инвесторы. Все этапы должны выполняться в срок, подчеркнул Владимир Кравцов. Для этого имеется законодательная база, созданы хорошие условия.

Сегодня многие выражают заинтересованность в участии в такого рода проектах, конкуренция должна подстегивать тех, кто сегодня ведет эту работу.

– Важнейшим событием 2019 года станут II Европейские игры, – подчеркнул Владимир Кравцов. –Гродненщина будет одной из первых встречать многочисленных туристов. Нужно сделать все, чтобы и пункты пропуска, и дорожная инфраструктура создавали самый позитивный имидж нашей страны.

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