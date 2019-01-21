На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)

С напутственным словом к молодому пополнению обратился Виктор Лискович. Он подчеркнул, что спасатели Гродненщины справляются с поставленными задачами, в том числе с профилактикой пожаров. Стало доброй традицией, когда опытные сотрудники передают свои знания и умения молодежи. Не оставят в подразделениях МЧС без внимания и поддержки и нынешнее пополнение рядов спасателей.





Начальник областного управления МЧС Сергей Шпарло поздравил молодежь с принятием присяги и пожелал им достойно нести высокое звание спасателя. Присягнувшие бойцы выразили готовность оправдать доверие. Молодые специалисты прошли необходимую подготовку, а многие из них пришли в МЧС после службы в армии.

В области ежесуточно на службу заступает 450 бойцов. Порядка тридцати человек в торжественной обстановке получили грамоты областного управления МЧС.







Под звуки оркестра областного управления МЧС участники торжественного митинга возложили цветы к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.





Традиционно молодое пополнение областной службы МЧС дважды в год присягает на верность Родине – в канун Дня спасателя и Дня пожарной службы. Символично, что в 2019 году, когда отмечается 20-летие службы спасения Беларуси, присягу на верность профессии дают 20-летние юноши – ровесники спасательного ведомства.



























СТОИТ ПОЧИТАТЬ

Служу Республике Беларусь! Военную присягу приняли новобранцы частей Гродненского гарнизона (+видео)

На защиту рубежей страны. Молодое пополнение Гродненской пограничной группы приняло присягу