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На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)

22.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Присягу на верность Родине и белорусскому народу, на верность профессии приняло молодое пополнение службы МЧС из Островецкого, Сморгонского, Ошмянского районов и города Гродно. Торжественное мероприятие состоялось в знаковом для каждого жителя области месте – у Вечного огня в парке имени Жилибера. На нем присутствовали заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, руководители силовых ведомств области, представители ветеранской организации, родители и друзья молодых спасателей. 

На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)

На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)

С напутственным словом к молодому пополнению обратился Виктор Лискович. Он подчеркнул, что спасатели Гродненщины справляются с поставленными задачами, в том числе с профилактикой пожаров. Стало доброй традицией, когда опытные сотрудники передают свои знания и умения молодежи. Не оставят в подразделениях МЧС без внимания и поддержки и нынешнее пополнение рядов спасателей. 

На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)

 

Начальник областного управления МЧС Сергей Шпарло поздравил молодежь с принятием присяги и пожелал им достойно нести высокое звание спасателя. Присягнувшие бойцы выразили готовность оправдать доверие. Молодые специалисты прошли необходимую  подготовку, а многие из них  пришли в МЧС  после службы в армии. 

В области ежесуточно на  службу заступает 450 бойцов. Порядка тридцати человек в торжественной обстановке получили грамоты областного управления МЧС. 

На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)
На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)

Под звуки оркестра областного управления МЧС участники торжественного митинга возложили цветы к памятнику воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)

Традиционно молодое пополнение областной службы МЧС дважды в год присягает на верность Родине –  в канун Дня спасателя и  Дня пожарной службы. Символично, что в 2019 году, когда отмечается 20-летие службы спасения Беларуси, присягу на верность профессии дают 20-летние юноши – ровесники спасательного ведомства. 

На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)
На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)

На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)

На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)

На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)
На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)

На верность профессии. Тридцать два молодых спасателя приняли присягу в Гродно (+видео)

  
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Фото и видео Артема ТУРЛАЯ
Ирина АНИКЕВИЧ
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Присягу на верность Родине и белорусскому народу, на верность профессии приняло молодое пополнение службы МЧС из Островецкого, Сморгонского, Ошмянского районов и...
 
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