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Турецкие футболисты станцевали после победы
Игроки сборной Турции U16 по футболу всей командой станцевали после победы над сборной Испании (2:0) в финале Кубка Эгейского моря среди юношеских сборных.
Как
Турецкие футболисты
Радость игроков сборной Турции, одолевших в финале международного турнира "Кубок Эгейского моря" Испанию со счетом 2:0. #спортэкспресс #sportexpress. #футбол. #турция
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Игроки сборной Турции U16 по футболу всей командой станцевали после победы над сборной Испании (2:0) в финале Кубка Эгейского моря среди юношеских сборных.
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