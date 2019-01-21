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Турецкие футболисты станцевали после победы

22.01.2019 18:12 — Разное | Партизан  
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Игроки сборной Турции U16 по футболу всей командой станцевали после победы над сборной Испании (2:0) в финале Кубка Эгейского моря среди юношеских сборных.


Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 

Турецкие футболисты исполнили танец, похожий на ритуальный танец новозеландских маори.

Радость игроков сборной Турции, одолевших в финале международного турнира "Кубок Эгейского моря" Испанию со счетом 2:0. #спортэкспресс #sportexpress. #футбол. #турция


 
 
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Игроки сборной Турции U16 по футболу всей командой станцевали после победы над сборной Испании (2:0) в финале Кубка Эгейского моря среди юношеских сборных.
 
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