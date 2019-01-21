Макей отчитался: рассказал об освобождении Насти Рыбки





Настя Рыбка в московском суде, фото Reuters





пишет Белсат. Министр иностранных дел Владимир Макей прокомментировал журналистам поручение Александра Лукашенко немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси Анастасии Вашукевич, которая больше известна как Настя Рыбка,Белсат.





«Все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок», – заявил Макей, пишет TUT.BY.





«Это комплексная заслуга. Она освобождена под подписку о невыезде, она может прилететь в Минск , но должна по первому требованию являться в суд», – объяснил Макей.





Московская полиция 17 января задержала в аэропорту Шереметьево четырех человек, которых депортировали из Тайланда. Среди них Алекс Лесли (Александр Кириллов), Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич), Мария Жеркова и Андрей Жежко. 19 января Нагатинский районный суд Москвы на 72 часа продлил задержание Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова. Избрание меры пресечения отложили. 22 января суд освободил белорусов.

belsat.eu



