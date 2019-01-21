"Шансов выжить нет". Над Ла-Маншем потерпел крушение самолет с "золотым" новичком "Кардиффа"

Небольшое судно вылетело из Нанта в Кардифф минувшей ночью, утром было сообщено о его пропаже в районе Ла-Манша. На борту самолета находились двое пассажиров, в том числе Сала, передает

Вскоре после сообщения о пропаже началась поисково-спасательная операция.

Как сообщила полиция острова Гернси (находится в Ла-Манше между Францией и Великобританией), борт запрашивал экстренную посадку, находясь на высоте около 1 500 метров. На высоте около 700 метро связь с самолетом пропала.

Глава поисковой группы Джон Фитцджеральд рассказал о ходе операции.





«Нас вызвали вчера вечером в 20:30 (связь с самолетом пропала в 20:23). Поисковые работы продолжались до полуночи, затем мы сделали перерыв, сегодня поиски возобновились в 8 утра.





Погода вчера была очень холодной, шел холодный дождь, а ближе к ночи опустился туман, ничего не было видно. Сегодня погода прекрасная, море спокойное, а небо чистое.





Если самолет действительно оказался в воде, я бы сказал, что шансов выжить нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов, это очень холодно. Человек без защиты может продержаться при такой температуре не более часа.





Связь была потеряна, когда борт находился в 24 километрах от ближайшего острова, при их высоте они могли протянуть максимум 3-4 километра, поэтому они вряд ли приземлились на острове. Если бы они приземлились в зоне досягаемости, их бы уже обнаружили.





У самолета, скорее всего, возникли технические или механические проблемы, хотя это очень хороший самолет. Сложно сейчас о чем-то говорить, борт просто исчез, никаких радиопереговоров в момент пропажи сигнала не было.





Я исключаю вариант, при котором кто-то мог остаться в живых. Я говорю свое мнение, но я не думаю, что были какие-либо шансы выжить», – сказал Фитцджеральд.