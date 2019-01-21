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"Шансов выжить нет". Над Ла-Маншем потерпел крушение самолет с "золотым" новичком "Кардиффа"
Самолет, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, пропал с радаров авиадиспетчеров ранним утром.
Небольшое судно вылетело из Нанта в Кардифф минувшей ночью, утром было сообщено о его пропаже в районе Ла-Манша. На борту самолета находились двое пассажиров, в том числе Сала, передает
Вскоре после сообщения о пропаже началась поисково-спасательная операция.
Как сообщила полиция острова Гернси (находится в Ла-Манше между Францией и Великобританией), борт запрашивал экстренную посадку, находясь на высоте около 1 500 метров. На высоте около 700 метро связь с самолетом пропала.
Глава поисковой группы Джон Фитцджеральд рассказал о ходе операции.
«Нас вызвали вчера вечером в 20:30 (связь с самолетом пропала в 20:23). Поисковые работы продолжались до полуночи, затем мы сделали перерыв, сегодня поиски возобновились в 8 утра.
Погода вчера была очень холодной, шел холодный дождь, а ближе к ночи опустился туман, ничего не было видно. Сегодня погода прекрасная, море спокойное, а небо чистое.
Если самолет действительно оказался в воде, я бы сказал, что шансов выжить нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов, это очень холодно. Человек без защиты может продержаться при такой температуре не более часа.
Связь была потеряна, когда борт находился в 24 километрах от ближайшего острова, при их высоте они могли протянуть максимум 3-4 километра, поэтому они вряд ли приземлились на острове. Если бы они приземлились в зоне досягаемости, их бы уже обнаружили.
У самолета, скорее всего, возникли технические или механические проблемы, хотя это очень хороший самолет. Сложно сейчас о чем-то говорить, борт просто исчез, никаких радиопереговоров в момент пропажи сигнала не было.
Я исключаю вариант, при котором кто-то мог остаться в живых. Я говорю свое мнение, но я не думаю, что были какие-либо шансы выжить», – сказал Фитцджеральд.
О трансфере Салы из «Нанта» в «Кардифф» было объявлено 20 января. Аргентинец стал рекордным трансфером в истории валлийского клуба. Сумма трансфера официально не разглашается. Однако по неофициальной информации «Кардифф» потратил на Салу 20 миллионов евро.
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Самолет, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, пропал с радаров авиадиспетчеров ранним утром.
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