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"Шансов выжить нет". Над Ла-Маншем потерпел крушение самолет с "золотым" новичком "Кардиффа"

22.01.2019 17:55 — Разное | Партизан  
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Самолет, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, пропал с радаров авиадиспетчеров ранним утром.

Небольшое судно вылетело из Нанта в Кардифф минувшей ночью, утром было сообщено о его пропаже в районе Ла-Манша. На борту самолета находились двое пассажиров, в том числе Сала, передает tribuna.com



Вскоре после сообщения о пропаже началась поисково-спасательная операция.

Как сообщила полиция острова Гернси (находится в Ла-Манше между Францией и Великобританией), борт запрашивал экстренную посадку, находясь на высоте около 1 500 метров. На высоте около 700 метро связь с самолетом пропала.

Глава поисковой группы Джон Фитцджеральд рассказал о ходе операции.

«Нас вызвали вчера вечером в 20:30 (связь с самолетом пропала в 20:23). Поисковые работы продолжались до полуночи, затем мы сделали перерыв, сегодня поиски возобновились в 8 утра.

Погода вчера была очень холодной, шел холодный дождь, а ближе к ночи опустился туман, ничего не было видно. Сегодня погода прекрасная, море спокойное, а небо чистое.

Если самолет действительно оказался в воде, я бы сказал, что шансов выжить нет. Температура воды сейчас около 10-11 градусов, это очень холодно. Человек без защиты может продержаться при такой температуре не более часа.

Связь была потеряна, когда борт находился в 24 километрах от ближайшего острова, при их высоте они могли протянуть максимум 3-4 километра, поэтому они вряд ли приземлились на острове. Если бы они приземлились в зоне досягаемости, их бы уже обнаружили.

У самолета, скорее всего, возникли технические или механические проблемы, хотя это очень хороший самолет. Сложно сейчас о чем-то говорить, борт просто исчез, никаких радиопереговоров в момент пропажи сигнала не было.

Я исключаю вариант, при котором кто-то мог остаться в живых. Я говорю свое мнение, но я не думаю, что были какие-либо шансы выжить», – сказал Фитцджеральд.


О трансфере Салы из «Нанта» в «Кардифф» было объявлено 20 января. Аргентинец стал рекордным трансфером в истории валлийского клуба. Сумма трансфера официально не разглашается. Однако по неофициальной информации «Кардифф» потратил на Салу 20 миллионов евро.

 
 
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Самолет, на котором летел нападающий «Кардиффа» Эмилиано Сала, пропал с радаров авиадиспетчеров ранним утром.
 
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