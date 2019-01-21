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Лукашенко: Доходы чиновников должны зависеть от уровня жизни белорусов

22.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Материальное положение чиновников в Беларуси должно зависеть от благосостояния населения, заявил президент республики Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

«Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения. Это ключевое», – сказал Лукашенко на совещании по проекту закона «О государственной службе».

Он отметил, что гарантии, которые есть для госслужащих, должны соотноситься с обязанностями и ответственностью каждого из них.

«Поручая разработать этот закон, я предупреждал всех вас, что эти коврижки, которые у нас принято раздавать в любом законе в виде каких-то социальных гарантий, не должны быть выше того, что они есть», – подчеркнул белорусский лидер.

Работа чиновника требует от них высокого профессионализма, преданности своей стране, строгой исполнительской дисциплины и внимательного отношения к людям, добавил он. В законопроекте, сказал Лукашенко, должны быть закреплены обязательные правила поведения для госслужащих.

Ранее белорусский президент потребовал от чиновников повышать уровень жизни граждан.



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По словам президента Беларуси, «эти коврижки в виде каких-то социальных гарантий» не должны быть «выше того, что они есть».
 
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