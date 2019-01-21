В Пинске брачная аферистка за три года выманила у «будущего зятя» $30 тыс.

Как стало известно, 40-летний мужчина нашел в газете объявление девушки, ищущей квартиру для аренды. Позвонив по указанному номеру, он попал якобы на ее мать. Они познакомились и стали регулярно созваниваться.

Во время одного из разговоров женщина убедила мужчину, что ее дочь готова выйти за него замуж. Чуть позже она под разными предлогами просила «будущего зятя» оказать им материальную помощь.

Один раз вымогательница аргументировала просьбу необходимостью проведения медицинской операции на сердце дочери. При этом женщина всякий раз отказывала в личной встрече будущих супругов, заявив, что против их добрачного общения выступает ее знакомая экстрасенс.

Как пояснили в службе информации прокуратуры Брестской области, в результате за три года 47-летняя пинчанка выманила у потерпевшего свыше 4 тыс. руб. и почти $29 тыс. В отношении нее возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. Ущерб женщина возместила лишь частично, выплатив около 5 тыс. руб. На ее имущество наложен арест.