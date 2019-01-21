ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске брачная аферистка за три года выманила у «будущего зятя» $30 тыс.

22.01.2019 19:39 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
В Пинске брачная аферистка за три года выманила у «будущего зятя» тыс.
Фото из открытых источников

Как стало известно, 40-летний мужчина нашел в газете объявление девушки, ищущей квартиру для аренды. Позвонив по указанному номеру, он попал якобы на ее мать. Они познакомились и стали регулярно созваниваться.

В Пинске брачная аферистка за три года выманила у «будущего зятя» тыс. Пенсионерка из Гродно лишилась $3 тыс., став жертвой «врача»-альфонса

Во время одного из разговоров женщина убедила мужчину, что ее дочь готова выйти за него замуж. Чуть позже она под разными предлогами просила «будущего зятя» оказать им материальную помощь.

Один раз вымогательница аргументировала просьбу необходимостью проведения медицинской операции на сердце дочери. При этом женщина всякий раз отказывала в личной встрече будущих супругов, заявив, что против их добрачного общения выступает ее знакомая экстрасенс.

Как пояснили в службе информации прокуратуры Брестской области, в результате за три года 47-летняя пинчанка выманила у потерпевшего свыше 4 тыс. руб. и почти $29 тыс. В отношении нее возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд. Ущерб женщина возместила лишь частично, выплатив около 5 тыс. руб. На ее имущество наложен арест.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Прокуратура Минской области взялась за предприятия, которые задолжали взносы в ФСЗН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика