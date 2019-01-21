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Госсекретарь США не считает, что отношения Вашингтона и Москвы обречены на "холодную войну"

22.01.2019 19:42 — Разное | Интерфакс  
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России и США не предначертано соперничать между собой и вести "холодные войны", однако в Вашингтоне ждут от Москвы перемен в поведении России на международной арене, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы не обречены на соперничество в духе "холодной войны". Мы - две страны с самым большим запасом ядерного оружия в мире... Мы ждем от России, что она начнет менять свое поведение, будь то поведение в связи с Украиной, ее действия по вмешательству в выборы здесь, в США или попытки оказать влияние на выборы по всему миру", - сказал он.

"Другие народы не хотели видеть такое поведение на международной арене ", - подчеркнул М.Помпео.

Он добавил, что, по его мнению, нет никаких преград, чтобы две страны "развивались и процветали бок о бок".

"Это не наша судьба - быть антагонистами, мы можем добиться большего. Но для этого необходимы изменения в поведении России", - подвел итог глава госдепа США.

 
 
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России и США не предначертано соперничать между собой и вести "холодные войны", однако в Вашингтоне ждут от Москвы перемен в поведении России на международной...
 
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