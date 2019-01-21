России и США не предначертано соперничать между собой и вести "холодные войны", однако в Вашингтоне ждут от Москвы перемен в поведении России на международной арене, заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе госсекретарь США Майк Помпео.

"Мы не обречены на соперничество в духе "холодной войны". Мы - две страны с самым большим запасом ядерного оружия в мире... Мы ждем от России, что она начнет менять свое поведение, будь то поведение в связи с Украиной, ее действия по вмешательству в выборы здесь, в США или попытки оказать влияние на выборы по всему миру", - сказал он.

"Другие народы не хотели видеть такое поведение на международной арене ", - подчеркнул М.Помпео.

Он добавил, что, по его мнению, нет никаких преград, чтобы две страны "развивались и процветали бок о бок".

"Это не наша судьба - быть антагонистами, мы можем добиться большего. Но для этого необходимы изменения в поведении России", - подвел итог глава госдепа США.