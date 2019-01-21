Исполком ВАДА отметил прогресс в решении проблемы допинга в России

Исполком Всемирного антидопингового агентства отмечает прогресс в борьбе с допингом в России, заявил президент ВАДА Крейг Риди.

"Сегодня Исполнительный комитет был рад услышать о значительном прогрессе, достигнутом в решении проблемы допинга в России с момента, когда в сентябре прошлого года было принято решение о восстановлении РУСАДА", - цитирует пресс-служба ВАДА К.Риди.

"Сбор всех данных является важным, и его было нелегко достичь. Мы еще не дошли до финиша, и нам предстоит еще многое сделать, но, несомненно, мы продвинулись", - добавил он.