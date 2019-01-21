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Исполком ВАДА отметил прогресс в решении проблемы допинга в России
Исполком Всемирного антидопингового агентства отмечает прогресс в борьбе с допингом в России, заявил президент ВАДА Крейг Риди.
"Сегодня Исполнительный комитет был рад услышать о значительном прогрессе, достигнутом в решении проблемы допинга в России с момента, когда в сентябре прошлого года было принято решение о восстановлении РУСАДА", - цитирует пресс-служба ВАДА К.Риди.
"Сбор всех данных является важным, и его было нелегко достичь. Мы еще не дошли до финиша, и нам предстоит еще многое сделать, но, несомненно, мы продвинулись", - добавил он.
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Исполком Всемирного антидопингового агентства отмечает прогресс в борьбе с допингом в России, заявил президент ВАДА Крейг Риди. "Сегодня Исполнительный комитет...
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