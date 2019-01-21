Пекинский международный аэропорт Дасин принял первый самолет

Пекинский международный аэропорт Дасин во вторник принял первый самолет: управляющая компания приступила к летным испытаниям.

Пробная посадка самолета CE-680 прошла успешно, сообщает агентство "Синьхуа". Ожидается, что скоро новый аэропорт перейдет к стадии приемки госкомиссиями.

Перед началом летных испытаний в аэропорту Управление воздушного транспорта Северного Китая провело приемку шести курсо-глиссадных систем (КГС) посадки на двух взлетно-посадочных полосах (ВПП) западного участка Дасина и одной ВПП восточного участка.

Проверка аэропорта на готовность принимать воздушные суда продлится до 15 марта. За это время будут проверены четыре ВПП, шесть КГС, семь систем освещения и другое оборудование.

Согласно плану, все строительные работы в аэропорту должны быть завершены 30 июня, а работать он должен начать 30 сентября.

По оценкам Управления гражданской авиации Китая, к 2021 году годовая пропускная способность Дасина достигнет 45 млн человек, а к 2025 году аэропорт будет обслуживать 72 млн пассажиров в год.

На данный момент главным аэропортом Пекина является Шоуду к северо-востоку от города. Пуск в эксплуатацию Дасина, расположенного к югу от китайской столицы, позволит существенно разгрузить Шоуду.