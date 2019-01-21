Макей отчитался: рассказал об освобождении Насти Рыбки



Владимир Макей

Министр иностранных делпрокомментировал журналистам поручение Александра Лукашенко немедленно заняться освобождением гражданки Беларуси, которая больше известна как Настя Рыбка, пишетзаявил Макей, пишет– объяснил Макей.Московская полиция 17 января задержала в аэропорту Шереметьево четырех человек, которых депортировали из Тайланда. Среди них Алекс Лесли (), Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич),. 19 января Нагатинский районный суд Москвы на 72 часа продлил задержание Анастасии Вашукевич и Александра Кириллова. Избрание меры пресечения отложили. 22 января суд освободил белорусов.