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«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика
Новости Беларуси. ДТП с участием пассажирского перевозчика в Сморгонском районе. Авария произошла 18 января на рейсе Островец-Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На скользкой дороге машину развернуло и положило на бок. В результате несколько человек получили травмы и обратились за помощью в больницу. Пассажиры этого рейса, после того, как отошли от шока, обратились на горячую линию нашего телеканала. Люди возмущены тем, как с ними общался водитель и диспетчер.
ГАИ и скорую пришлось вызывать самим. Со слов потерпевших, помощь они ждали около часа. Перевозчик в свою очередь уверяет, что действовал в рамках закона. В непростой ситуации разбирался наш корреспондент Евгений Поболовец.
Анастасия Кузьмичёва была на переднем сидении рядом с водителем. Аварию помнит детально, несмотря на многочисленные ранения головы: сначала ударилась о лобовое, а затем женщину осыпало осколками водительского стекла. После врачи поставили и ещё один неутешительный диагноз: повреждение шейного отдела позвоночника.
Анастасия Кузьмичёва:
Во второй половине дня в пятницу, 18 января, резко изменились дорожные условия. С утра – крошка, к вечеру – мороз и как результат – каток на дороге. В аварию маршрутка попала уже в тёмное время суток возле деревни Солы Сморгонского района. От переворота машины люди падали друг на друга.
Дмитрий Юртаев:
Скорую и ГАИ Дмитрий вызывал сам, хотя по закону это обязанность водителя. Говорит, что ждали минут 40. К сотрудникам Госавтоинспекции и к врачам скорой вопросов у пострадавших нет – сработали быстро и чётко. А вот к перевозчику их накопилось неприлично много.
Яна Явич:
У частного перевозчика из Минска на все претензии потерпевших есть ответы. В эти дни он находится в командировке, на наши вопросы Юрий отвечал по телефону.
Юрий Конопацкий, директор частного транспортного предприятия:
Сейчас потерпевшим оказывают медицинскую помощь. Это в том числе необходимо и для получения страховых выплат. Это определённый % от суммы в 5 тысяч евро.
Дарина Гулюта, заместитель председателя правления Минского городского общества защиты потребителей:
Как нам сообщили в ГАИ Гродненской области, сразу на месте ДТП в отношении водителя было вынесено три постановления: за не пристёгнутые ремни, за превышение количества пассажиров сверх нормы и непосредственно за сам факт ДТП.
Евгений Поболовец, СТВ:
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«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика
Новости Беларуси. ДТП с участием пассажирского перевозчика в Сморгонском районе. Авария произошла 18 января на рейсе Островец-Минск, сообщили в программе Новости...
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