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«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

22.01.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. ДТП с участием пассажирского перевозчика в Сморгонском районе. Авария произошла 18 января на рейсе Островец-Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

На скользкой дороге машину развернуло и положило на бок. В результате несколько человек получили травмы и обратились за помощью в больницу. Пассажиры этого рейса, после того, как отошли от шока, обратились на горячую линию нашего телеканала. Люди возмущены тем, как с ними общался водитель и диспетчер.

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

ГАИ и скорую пришлось вызывать самим. Со слов потерпевших, помощь они ждали около часа. Перевозчик в свою очередь уверяет, что действовал в рамках закона. В непростой ситуации разбирался наш корреспондент Евгений Поболовец.

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

Анастасия Кузьмичёва была на переднем сидении рядом с водителем. Аварию помнит детально, несмотря на многочисленные ранения головы: сначала ударилась о лобовое, а затем женщину осыпало осколками водительского стекла. После врачи поставили и ещё один неутешительный диагноз: повреждение шейного отдела позвоночника.

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

Анастасия Кузьмичёва:
Водитель начал выбивать стекло ногами. Я лежала, причем он мне сказал: «Лежите». Я приехала домой, смеялась, мужу говорила, что я женщина-бриллиант. У меня вся голова была в стекле.

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

Во второй половине дня в пятницу, 18 января, резко изменились дорожные условия. С утра – крошка, к вечеру – мороз и как результат – каток на дороге. В аварию маршрутка попала уже в тёмное время суток возле деревни Солы Сморгонского района. От переворота машины люди падали друг на друга.

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

Дмитрий Юртаев:
Маршрутка была переполнена, в ней находились пассажиры, которые стояли. Я видел более пяти человек, которые стояли. Ремней в маршрутке не было.

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

Скорую и ГАИ Дмитрий вызывал сам, хотя по закону это обязанность водителя. Говорит, что ждали минут 40. К сотрудникам Госавтоинспекции и к врачам скорой вопросов у пострадавших нет – сработали быстро и чётко. А вот к перевозчику их накопилось неприлично много.

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

Яна Явич:
Честно, я просто в шоке. Я не понимаю, как можно так халатно относиться со стороны перевозчика и оператора. Когда звонишь оператору, он говорит: «Всего доброго» и бросает трубку. Это что? Сразу поняли, что у нас серьёзные травмы, людей тошнило и рвало. Я лично, не могла сама выбраться, меня вытащили из маршрутки.

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

У частного перевозчика из Минска на все претензии потерпевших есть ответы. В эти дни он находится в командировке, на наши вопросы Юрий отвечал по телефону.

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

Юрий Конопацкий, директор частного транспортного предприятия:
Пассажиры заказали автобус для поездки, им выделили автобус для поездки. ГАИ определила скорость 30-40, с такой он ехал скоростью не больше. Там не было ни превышения скорости, ни лихачества, ни грубости водителя – ничего не было.

Сейчас потерпевшим оказывают медицинскую помощь. Это в том числе необходимо и для получения страховых выплат. Это определённый % от суммы в 5 тысяч евро.

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

Дарина Гулюта, заместитель председателя правления Минского городского общества защиты потребителей:
Вопрос времени и решения выплаты страховых случаев будет зависеть от того времени, сколько каждый из пассажиров будет проходить лечение. В зависимости от сложности лечения будет определяться и сумма.

Как нам сообщили в ГАИ Гродненской области, сразу на месте ДТП в отношении водителя было вынесено три постановления: за не пристёгнутые ремни, за превышение количества пассажиров сверх нормы и непосредственно за сам факт ДТП.

«Всего доброго» и бросает трубку». Пострадавшие в ДТП под Сморгонью возмущены действиями перевозчика

Евгений Поболовец, СТВ:
Но с учётом новых обстоятельств, если будет установлено, что пассажиры получили телесные повреждения, в таком случае будет назначена проверка и проведена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет дана новая оценка действиям водителя и перевозчика.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. ДТП с участием пассажирского перевозчика в Сморгонском районе. Авария произошла 18 января на рейсе Островец-Минск, сообщили в программе Новости...
 
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