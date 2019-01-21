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Новости экономики за 22.01.2019
Новости Беларуси. Когда Беларусь вступит во Всемирную торговую организацию, и что МВД рекомендовало банкам для повышения защищённости клиентов в интернете. Деловой обзор – в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экспорт БелАЗа в 2018 году совсем немного не дотянул до миллиарда. Продажи машин за рубеж выросли на 30% до 991 миллиона долларов.
Вообще, 2018-й стал для жодинцев рекордным. Было произведено 802 карьерных самосвала особо большой грузоподъёмности, что является абсолютным значением за всю историю предприятия.
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Новости Беларуси. Когда Беларусь вступит во Всемирную торговую организацию, и что МВД рекомендовало банкам для повышения защищённости клиентов в...
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