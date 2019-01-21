10 белорусских производителей мебели презентовали свою продукцию на выставке в Кёльне

Новости Беларуси. 10 белорусских производителей мебели успешно презентовали свою продукцию на крупнейшей международной профильной выставке в немецком Кёльне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главным результатом форума стали договорённости с крупными зарубежными компаниями по поставке отечественной мебели не только на европейские, но и на азиатские рынки. Все наши участники возвращаются домой с новыми контрактами.





Мебельная выставка в Германии – одна из трёх крупнейших подобных в мире. В 2019 году она собрала полторы тысячи экспонентов из 55 стран мира. Белорусский стенд был представлен на этом форуме впервые.