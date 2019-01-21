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От морального облика до зарплат. Что собой представляет новая редакция закона о госслужбе?

22.01.2019 19:34 — Разное | СТВ  
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Материальное положение госслужащих должно соответствовать благополучию населения. На совещании у Президента 22 января рассмотрели новую редакцию закона «О государственной службе».

Документ готовят по поручению главы государства. А разрабатывают нормы и принципы работы чиновников, что называется, не заинтересованные: эксперты и учёные. Управленцы должны быть не только профессионалами в своей области, но и обладать высокими моральными качествами, что сродни военной службе. Одно из требований Президента – нормативный акт должен включать в себя даже этические аспекты поведения чиновников.

От морального облика до зарплат. Что собой представляет новая редакция закона о госслужбе?

Скажу сразу: работа над документом не завершена. И главное поручение по итогам совещания – продолжить подготовку закона. 22 января говорили в основном о концептуальных положениях.

От морального облика до зарплат. Что собой представляет новая редакция закона о госслужбе?

Представить проект – своего рода кодекс госслужащего – Президент поручил около полугода назад. Создали рабочую группу, причем вошли в нее в большинстве своем специалисты, не наделенные статусом государственного служащего. Проанализировали международный опыт. Внесли для обсуждения наработанные идеи.

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О материальном поощрении как таковом речи не идет. Это в принципе не цель документа. Понятно, госслужба должна быть престижной: от подбора кадров зависит функционирование всей государственной системы.

От морального облика до зарплат. Что собой представляет новая редакция закона о госслужбе?

Но к этому моменту как раз завершен процесс оптимизации, он-то и позволил повысить зарплаты. Сейчас цель – выстроить единую систему.

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Особое внимание разработчиков Президент обратил на моральный облик государственного служащего. Дисциплина важна в любом деле, но здесь – особая ответственность перед населением.

От морального облика до зарплат. Что собой представляет новая редакция закона о госслужбе?

Разработчики задачу поняли. Впервые в Беларуси зафиксируют такое понятие, как этика госслужащего. Соблюдение ее обязательно. Что к чему объяснит приложение к закону.

От морального облика до зарплат. Что собой представляет новая редакция закона о госслужбе?

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:
Этические требования, которые устанавливают требования для государственного служащего как в служебное, так и в не служебное время. Кроме того, прописывается как себя вести государственному служащему в социальных сетях.

Наряду с ответственностью обсудили стимулирующие меры. Они актуальны, например, в случае ротации, когда по долгу государственный службы специалисту приходится переезжать.

От морального облика до зарплат. Что собой представляет новая редакция закона о госслужбе?

Конечно же, работая над документом изучали международный опыт. Единство стажа, ротационные должности не только для прокуроров и дипломатов. Предложений и мнений звучало много. Ученые среди прочего выдвинули идею о создании органа управления госслужбой.

От морального облика до зарплат. Что собой представляет новая редакция закона о госслужбе?

Ольга Чуприс, проректор БГУ, доктор юридических наук, профессор:
Нужен такой орган, пусть он будет небольшой, компактный, но очень профессиональный. Который мог бы анализировать состояние дел, количество должностей, должностные инструкции. Не говоря о том, что в практической деятельности возникает много проблем по оптимизации процессов, по разрешению споров, связанных с приемом, увольнением, переводами.  

Каким бы ни был положительным международный опыт, абсолютного эталона нет. Обязательна адаптация к конкретным реалиям. Между тем, уже можно констатировать, принятые ранее меры по повышению престижа государственных тружеников, приносят плоды.

От морального облика до зарплат. Что собой представляет новая редакция закона о госслужбе?

Екатерина Жилянина, СТВ:
Согласно недавно проведенному опросу, белорусы предпочитают работать в госструктурах. По крайней мере, каждый третий респондент назвал лучшим местом работы как раз государственные предприятия и организации.

Теперь же предстоит регламентировать сам институт государственной службы. Четко определить как ответственность, так и социальные гарантии.
 
Теги: Минск
 
 
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