Как слуцким ребятам нашли бесплатную площадку для занятий олимпийским видом спорта





Эту историю я решил рассказать от первого лица - без длинных интервью и не нужных подробностей. Так будет проще и честнее.

В конце ноября в Instagram SlutskGorod написали ребята из группы BMX-велосипедистов, которые попросили помочь им с поиском крытой площадки для тренировок.

«Чувак, ты вроде влиятельный в городе, тебя многие знают, мог бы помочь найти нам место для катания на зиму?», — отправили мне в Директ видеосообщение случчане Влад и Ренат.

Я ответил, что можно попробовать, и уже на следующий день мы отправились к директору одного из спортивных учреждений города. Руководителя не было на месте, но он внимательно выслушал меня по телефону, после чего ответил, что в спортзал велосипедостов не пустят даже платно.

Доводы были такие: подростки испортят велосипедами дощатое покрытие, это экстремальный вид спорта, и кто-то может получить травмы. Бээмиксерам была предложена не оборудованная площадка на улице, но это никак не решало проблему.

Следом я позвонил директору средней школы №11 Валерию Гаркавенко. Это молодой руководитель, с первой встречи создавший у меня впечатление человека, который искренне желает что-то делать для города и молодёжи. Валерий предложил нам с велосипедистами подъехать в школу в ближайшую субботу.

О том, чтобы брать с детей какие-то минимальные деньги за аренду зала, Валерий Гаркавенко не захотел и говорить.

— Для меня всегда было не нормальным, что зал пустует, когда здесь можно заниматься спортом. Мы для того и работаем, чтобы наши дети всесторонне развивались, — сказал Валерий Викторович, когда велосипедисты уже переоделись и радостно обкатывали новую площадку.

Чтобы сразу оговорить все нюансы, я предупредил директора, что во время выполнения элементов велосипеды могут падать и царапать деревянный пол.

— Если будут какие-то мелкие царапины или вмятины, подкрасим, это мелочи. Пусть катаются, только не вандалят, — ответил директор. Единственное, мы решили, что на ручки руля им лучше надевать какие-то резиновые насадки.

Всё это было сказано в личной беседе не под диктофон и не для публикации. Я почти не верил своим ушам, настолько редко мне встречались руководители, готовые просто так делать что-то для людей. Эта тема не выходила в публичную плоскость, и только сейчас я решил об этом рассказать.

Ребятам предоставили раздевалку и свободное катание в выходные дни, когда в школьном спортзале не проходят какие-либо соревнования. И вот уже почти два месяца каждые выходные слуцкие бээмиксеры тренируются в 11-й школе. За это время их уровень заметно вырос и, конечно, они благодарят школу за предоставленную возможность.

— Это офигенно, мы чуть ли не первые в Беларуси, кому дали такую возможность заниматься зимой! — делятся ребята.

От себя добавлю: Валерий Гаркевенко - руководитель нового поколения, человек, чьи решения мотивируются не страхом, а здоровой инициативой. Он понимает, что задача директора или госслужащего - это служение людям. Хотелось бы, чтобы таких руководителей в нашей стране становилось больше.

В 2017 году Международный олимпийский комитет включил BMХ-фристайл в программу Олимпийских игр 2020 года в Токио. И кто знает, может быть когда-нибудь кто-то из этих ребят будет прославлять Слуцк на мировой арене.



Владислав Слуцкий

Slutsk-Gorod.by