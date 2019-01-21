Ночью в Слуцке пытались ограбить магазин, злоумышленника по запаху нашла служебная собака

22 января 2019 года в 01:55 в г. Слуцке нарядом группы задержания Слуцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, выбывшим на срабатывание охранной сигнализации магазина № 125, принадлежащий КУП «Универмаг «Слуцк» по ул. Брестская, 1, было установлено, что разбито наружное стекло двойного стеклопакета окна фасада здания.

При отработке прилегающей территории милиционером-кинологом была применена служебная собака по кличке Унгар, которая, пройдя по запаховому следу более 800 метров, обнаружила злоумышленника – не работающего местного жителя, 1997 года рождения, в одном из домов по ул. Солигорской, где он и был задержан сотрудниками милиции.

В ходе проверочных мероприятий была установлена причастность данного гражданина к серии краж товарно-материальных ценностей из магазинов, расположенных на территории города. В настоящее время Слуцким РОВД по данному факту проводится проверка.

Начальник Слуцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь

подполковник милиции Игорь Михайлович Биркос