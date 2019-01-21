Главная проблема ЕС - страны с «российским типом демократии»

Об этом в интервью CNBC заявил вице-президент Еврокомиссии по вопросам рабочих мест, роста инвестиций и конкурентоспособности Юрки Катайнен.





По его словам, ЕС придерживается либерального типа демократии, где верховенство права является одной из главных ценностей.





«Существуют новые вызовы со стороны некоторых наших стран-членов, где некоторые политические лидеры не уважают либеральную демократию так, как раньше», — сказал он.





«Таким образом, вся европейская интеграция и Европейский Союз базируются на либерально-демократических ценностях, в частности верховенстве права, и сейчас вдруг появляются политические лидеры, которые считают, что российский тип демократии гораздо лучше, чем либеральная демократия, и это приносит совершенно новый ряд вызовов», — сказал Катайнен на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария.









Европейская Комиссия в прошлом году инициировала санкционную процедуру против Польши за реализацию мер, которые, в частности, повлияли на назначение судей в высшие суды страны.





«Страны, такие как Польша, Венгрия и Румыния, они отклоняются от устойчивого либерально-демократического пути — это, по моему мнению, самый большой вызов, с которым сейчас сталкивается ЕС», — сказал Катайнен.











