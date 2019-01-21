Тимошенко официально вступает в предвыборную гонку





Юлия Тимошенко на съезде партии «Батькивщина». Фото: ba.org.ua





сообщает Белсат. Решение было принято единогласно. Партия «Батькивщина» во время съезда 22 января в Киеве выдвинула в президенты кандидатуру главы партии Юлии Тимошенко,Белсат. Решение было принято единогласно.





58-летний политик Юлия Тимошенко в политике – более 21 года. За свою карьеру она находилась то во власти, то в оппозиции, была партнером опального премьера Павла Лазаренко, ее трижды арестовывали. Тимошенко сотрудничала с правительствами Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Виктора Януковича, дважды сама занимала пост премьера.





Газовая принцесса





В 2009 году, будучи главой правительства, она заключила с Россией газовые соглашения, которые впоследствии стали причиной уголовного преследования против нее. После прихода к власти режима Януковича суд в 2011 году приговорил ее к семи годам заключения за превышение власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов. Из тюрьмы Тимошенко вышла в феврале 2014 года после революции в Украине, отсидев в харьковской колонии более двух лет.





Энергетика, а в частности газ, всегда была главной сферой интересов Юлии Тимошенко, за что СМИ прозвали ее «газовой принцессой». Поклонники же до сих пор называют Тимошенко Леди Ю.







