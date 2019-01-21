сообщает Лайф.ру. В официальном аккаунте ведомства в "Твиттере" появился небольшой фрагмент видео беседы с мужчиной. Судя по кадрам, Шаповалов с трудом осознаёт, что сегодня произошло. Ранее сообщалось, что на борту он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и только сейчас приходит в себя. Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова,Лайф.ру. В официальном аккаунте ведомства в "Твиттере" появился небольшой фрагмент видео беседы с мужчиной. Судя по кадрам, Шаповалов с трудом осознаёт, что сегодня произошло. Ранее сообщалось, что на борту он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и только сейчас приходит в себя.





Напомним, что на хулигана с рейса Сургут — Москва после посадки самолёта в Ханты-Мансийске завели уголовное дело. За угон воздушного судна ему грозит до 12 лет тюрьмы.





Сын Шаповалова во время общения с журналистами ранее рассказал, что его отец долго не пил и, видимо, сорвался.







