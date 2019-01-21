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СКР опубликовал видео допроса горе-захватчика рейса "Аэрофлота"
На борту он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и только сейчас приходит в себя.
Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова,
Напомним, что на хулигана с рейса Сургут — Москва после посадки самолёта в Ханты-Мансийске завели уголовное дело. За угон воздушного судна ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Сын Шаповалова во время общения с журналистами ранее рассказал, что его отец долго не пил и, видимо, сорвался.
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На борту он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и только сейчас приходит в себя.
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