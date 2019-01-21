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СКР опубликовал видео допроса горе-захватчика рейса "Аэрофлота"

22.01.2019 20:32 — Разное | Партизан  
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На борту он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и только сейчас приходит в себя.

Следователи допрашивают подозреваемого в угоне воздушного судна 41-летнего Павла Шаповалова, сообщает Лайф.ру. В официальном аккаунте ведомства в "Твиттере" появился небольшой фрагмент видео беседы с мужчиной. Судя по кадрам, Шаповалов с трудом осознаёт, что сегодня произошло. Ранее сообщалось, что на борту он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и только сейчас приходит в себя.

Напомним, что на хулигана с рейса Сургут — Москва после посадки самолёта в Ханты-Мансийске завели уголовное дело. За угон воздушного судна ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Сын Шаповалова во время общения с журналистами ранее рассказал, что его отец долго не пил и, видимо, сорвался.



 
 
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На борту он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и только сейчас приходит в себя.
 
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