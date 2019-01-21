Украинского журналиста Шаройко перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую колонию





Фото взято со страницы Павла Шаройко в Facebook





Перевод состоялся до Нового года. В колонии его уже навещала жена. 23 января Шаройко планирует посетить украинский консул.





Ранее КГБ Беларуси заявил, что обмен Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику невозможен, но украинца могут помиловать.





Как развивался шпионский скандал





Украинского журналиста Павла Шаройко в мае прошлого года осудили в Беларуси на 8 лет лишения свободы за шпионаж. Как сообщил КГБ Беларуси, Шаройко является кадровым сотрудником главного управления разведки Министерства обороны Украины и был задержан при проведении агентурной акции с поличным.





По данным КГБ, в стране Шаройко создал агентурную сеть из числа граждан Беларуси, которые за деньги выполняли его задание по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере.





На видеозаписи, показанной по белорусскому государственному ТВ, Шаройко рассказал, что координацию его деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, который действовал под прикрытием советника посольства Украины в Беларуси. За деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, Игорь Скворцов объявлен персоной нон грата.





До этого, в июне 2017 года, в Украине по подозрению в шпионаже был задержан гражданин Беларуси Юрий Политика. Как сообщали украинские СМИ, по данным прокуратуры, белорус пытался вывезти в своем смартфоне аэросъемку зоны АТО и карту наступательной операции «Шторм» украинской армии. Сам задержанный свою причастность к шпионской деятельности отрицает и уверяет, что все показания давал под пытками, никогда не работал на белорусский КГБ, не собирал секретные сведения для России.





Политике грозит до 15 лет тюрьмы. Сначала он содержался в СИЗО в Чернигове, а затем, как стало известно в сентябре прошлого года, был переведен в СБУ в Киеве. Срок содержания его под стражей был продлен до 26 февраля 2019 года.



