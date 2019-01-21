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Посол: Украинский телеканал в Беларуси начнет трансляцию "на днях"

22.01.2019 19:50 — Разное | Партизан  
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Вещание украинского телеканала в Беларуси начнется на днях, сообщил посол Украины Игорь Кизим в комментарии Еврорадио.

По его словам, вопрос с с запуском украинского телеканала затянулся в связи со сменой оператора. Из-за этого надо было подписывать новый контракт.

"Не месяцы уже и даже не недели — наверное, все-таки дни. Я надеюсь, что вскоре провайдер получит официальное разрешение на трансляцию канала", — добавил украинский дипломат.

О вещании украинского телеканала на Беларусь Александр Лукашенко и Петр Порошенко договорились в декабре 2014 года. Возможно, что через четыре года эта договоренность все же воплотится в жизнь.


 
 
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Вещание украинского телеканала в Беларуси начнется на днях, сообщил посол Украины Игорь Кизим в комментарии Еврорадио.
 
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