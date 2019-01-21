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Мингорисполком запретил выступление группы "ТТ-34"
В Минске запретили концерт гомельской группы "ТТ-34". Выступление должно было состояться в клубе Re:public 18 декабря 2018 года. Но музыканты только сейчас решили обнародовать эту информацию, пишет tut.by.
vk.com/tt34_official
Вокалист группы Любомир Крижановский рассказал журналистам, что концерты их коллектива не отменяли уже давно,
В отказе на проведение концерта чиновники Мингорисполкома сослались на Кодекс о культуре. В этом документе говорится, что в выдаче гастрольного удостоверения может быть отказано из-за "низкого художественного уровня исполнителей".
По мнению Крижановского, художественный уровень группы должны определять зрители, а не чиновники.
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В Минске запретили концерт гомельской группы "ТТ-34". Выступление должно было состояться в клубе Re:public 18 декабря 2018 года. Но музыканты только сейчас решили...
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