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Мингорисполком запретил выступление группы "ТТ-34"

22.01.2019 19:45 — Разное | Партизан  
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В Минске запретили концерт гомельской группы "ТТ-34". Выступление должно было состояться в клубе Re:public 18 декабря 2018 года. Но музыканты только сейчас решили обнародовать эту информацию, пишет tut.by.


vk.com/tt34_official

Вокалист группы Любомир Крижановский рассказал журналистам, что концерты их коллектива не отменяли уже давно, пишет euroradio.fm. "Этот вопрос начал подниматься недавно и только касательно Минска. В прошлом году гастрольная деятельность по Беларуси у нас была активной — мы выступали в Бресте, Гродно, Витебске, Гомеле. Плюс на мероприятиях типа байкфестивалей", — перечисляет музыкант.



В отказе на проведение концерта чиновники Мингорисполкома сослались на Кодекс о культуре. В этом документе говорится, что в выдаче гастрольного удостоверения может быть отказано из-за "низкого художественного уровня исполнителей".

По мнению Крижановского, художественный уровень группы должны определять зрители, а не чиновники.


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В Минске запретили концерт гомельской группы "ТТ-34". Выступление должно было состояться в клубе Re:public 18 декабря 2018 года. Но музыканты только сейчас решили...
 
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