



vk.com/tt34_official





пишет euroradio.fm. "Этот вопрос начал подниматься недавно и только касательно Минска. В прошлом году гастрольная деятельность по Беларуси у нас была активной — мы выступали в Вокалист группы Любомир Крижановский рассказал журналистам, что концерты их коллектива не отменяли уже давно,euroradio.fm. "Этот вопрос начал подниматься недавно и только касательно Минска. В прошлом году гастрольная деятельность по Беларуси у нас была активной — мы выступали в Бресте , Гродно, Витебске , Гомеле. Плюс на мероприятиях типа байкфестивалей", — перечисляет музыкант.













В отказе на проведение концерта чиновники Мингорисполкома сослались на Кодекс о культуре. В этом документе говорится, что в выдаче гастрольного удостоверения может быть отказано из-за "низкого художественного уровня исполнителей".





По мнению Крижановского, художественный уровень группы должны определять зрители, а не чиновники.



