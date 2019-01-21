|
«Во главе угла всегда стоят национальные интересы». 100 лет отмечает белорусская дипломатическая служба
Новости Беларуси. Столетний юбилей отмечает белорусская дипломатическая служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января в историческом музее состоялось открытие выставки и гашение марки в честь этой знаковой даты.
На встречу приглашены бывшие министры иностранных дел, главы дипмиссий и представительств международных организаций в Беларуси. За годы независимости наша страна добилась заметных успехов на международной арене, стала участником новых интеграционных проектов, расширила круг зарубежных партнеров и союзников, открыла, освоила и закрепила за собой новые рынки. Министерство иностранных дел было и остается на «передовой» борьбы за реальную независимость и повышение роли Беларуси в мире.
Вот он тот самый артикул в газете «Звезда», который 22 января, правда, 100 лет назад оповестил общественность о создании главного внешнеполитического ведомства, теперь уже нашей суверенной Беларуси.
Рядом с ним уникальные фотокарточки: вот глава МИД БССР Киселев на конференции в Сан-Франциско, где не без нашего участия рождается Организация Объединенных Наций. Среди экспонатов и личные вещи тех, на кого нынешние дипломаты равняются.
Петр Кравченко, министр иностранных дел Беларуси (1990 — 1994 гг.):
Петр Кравченко возглавлял внешнеполитическое ведомство, в тот самый переломный момент истории, когда БССР канула в Лету, а молодая страна только начинала делать первые самостоятельные шаги на мировой арене Но уже тогда в ней был виден потенциал мировой переговорной площадки, который спустя годы в полной мере нашел воплощение во встрече лидеров «Нормандской четверки».
Петр Кравченко:
Первые президентские выборы, важнейший референдум, формирование того самого дальнейшего вектора развития и голоса молодой Беларуси, способного звучать достойно на мировой арене. В этот период МИД возглавлял Владимир Сенько. Он и сегодня держит руку на пульсе политической жизни страны.
Владимир Сенько, министр иностранных дел Беларуси (1994-1997 гг.):
Когда-то в штате дипломатической службы нашей страны едва ли насчитывалось 30 сотрудников. Сегодня их сотни по всему миру, в посольствах и консульствах, они ежедневно создают репутацию нашей Беларуси. И так уже ровно сто лет. С сегодняшнего дня эта новость, отраженная в почтовой марке, облетит более 190 государств на почтовых конвертах и поселится в коллекциях филателистов.
Владимир Макей – нынешний министр иностранных дел, конечно, шутит. Но действительно на плечах белорусских дипломатов, особенно за рубежом, ответственность не только за политические, но и экономические успехи страны. И такая, без ложной скромности, успешная школа, белорусской дипломатии формировалась десятилетиями, но основа – неизменная.
Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси:
Сегодня столетний юбилей белорусской дипломатической службы пришли отпраздновать десятки послов иностранных государств, друзей нашего МИДа, а значит, целой страны. Нас признают, к нашему мнению прислушиваются в разных уголках земного шара, а сами мы умеем дружить, дипломатично и четко отстаивать интересы нашей суверенной Беларуси – вот и главное достижение за вековую историю.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Во главе угла всегда стоят национальные интересы». 100 лет отмечает белорусская дипломатическая служба
Новости Беларуси. Столетний юбилей отмечает белорусская дипломатическая служба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 22 января в историческом музее...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)