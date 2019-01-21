Осужденного за шпионаж украинского журналиста Шаройко перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую колонию

Украинского журналиста Павла Шаройко, осужденного в Беларуси за шпионаж, перевели из СИЗО КГБ в бобруйскую исполнительную колонию № 2, сообщил TUT.BY со ссылкой на посла Украины в Беларуси Игоря Кизима.

Перевод состоялся до Нового года. В колонии его уже навещала жена. 23 января Шаройко планирует посетить украинский консул.

Ранее КГБ Беларуси заявил, что обмен Шаройко на задержанного в Украине белоруса Юрия Политику невозможен, но украинца могут помиловать.

О задержании КГБ с поличным П.Шаройко стало известно 20 ноября 2017 года. По данным комитета, координацию разведывательной деятельности осуществлял сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Скворцов, действовавший под прикрытием должности советника посольства Украины в Минске. За деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом, И.Скворцов был выслан из Беларуси. Украина, руководствуясь принципом взаимности, выслала из страны белорусского дипломата.

19 февраля 2018 года Верховный суд Беларуси приговорил П.Шаройко за шпионаж к 8 годам лишения свободы.