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Белорусские молодые футболисты минимально уступили финнам на «Кубке развития»
Юношеская сборная Беларуси, составленная из футболистов не старше 2002 года рождения, проиграла Финляндии на втором матче на «Кубке развития 2019», сообщает
Быстрый пенальти позволил гостям открыть счет уже на шестой минуте. Не смотря на то, что Игорь Малашицкий парировал удар с одиннадцатиметровой отметки, Наатану Скиття удалось отличиться после добивания.
Большую часть встречи подопечные Михаила Мархеля владели территориальным преимуществом и создавали моменты, однако мяч упорно не шел в ворота соперника.
Финны отвечали контратаками, после одной из которых мяч угодил в штангу. В ходе заключительного отрезка встречи Дмитрий Ковалевский удалил Никиту Жука и сделал положение белорусов совсем затруднительным.
Финляндия — Беларусь 1:0 (1:0)
Голы: 1:0 — Скиття, 6.
Финляндия: Ниемеля, Миеттинен, Коски, Кило, Анини (Лехтиранта, 69), Вяянянен (к), Риссанен (Лайне, 56), Скиття, Ринтамяки (Пелтола, 79), Форсс, Катайамяки (Мархиев, 56).
Беларусь: Малашицкий, Шалашников (к), Киркицкий (Сычев, 41), Ровда, Ломако (Забелин, 54), Адамчик (Макаренко, 62), Жук, Ложкин (Ковалевич, 62), Лисакович, Луцкий (Калинин, 62), Плют (Шестюк, 54).
Предупреждения: Шалашников, 54; Лисакович, 66.
Удаление: Жук, 73.
Следующий матч наша команда проведет в четверг против Бельгии, которая сегодня сыграла вничью с Таджикистаном. Стартовый свисток в Минском футбольном манеже также прозвучит в 18.20.
Напомним, что в первой игре на турнире наши парни Минске">уверенно обыграли таджиков.
Результаты других матчей дня:
Болгария — Литва — 1:1 (1:1)
Украина — Словакия — 0:2 (0:2)
Исландия — Молдова — 1:0 (1:0)
Бельгия — Таджикистан — 1:1 (0:1)
Грузия — Израиль. Игра идет
«Кубок развития» — серьезный международный опыт для любого молодого игрока. Турниры именно такого рода дают юным футболистам возможность развивать навыки и совершенствовать мастерство. Более того, здесь частенько заявляют о себе во весь голос будущие лидеры видных национальных сборных.
Так, например, в Минске ярко проявили себя защитник «Скуадры Адзурры» Давиде Сантон, нынче выступающий в «Роме», и его соотечественник Маттиа Дестро из «Болоньи».
Здесь же славно зарекомендовал себя игрок московского ЦСКА Георгий Щенников.
Украинцы Максим Коваль и Виктор Цыганков из киевского «Динамо», а также Иван Ордец из донецкого «Шахтера» защищают цвета национальной сборной Украины.
Ну и, конечно, куда ж без белорусов? В разные годы на турнире блеснули Станислав Драгун, Егор Филипенко, Денис Поляков, Сергей Политевич и Павел Савицкий. Сегодня эти футболисты защищают цвета национальной сборной Беларуси.
Нынешний «Кубок развития» — уже 15-й по счету. С 2014 года в розыгрыше принимают участие 12 команд. Именно тогда в качестве генерального партнера впервые выступил ОАО «Банк развития Республики Беларусь».
Больше всего побед на турнире у сборной России, которая пять раз завоевывала трофей (2008, 2010, 2014, 2015, 2017), четыре раза чемпионство праздновала Украина (2009, 2012, 2016 и 2018), по два раза первыми становились сборные Беларуси (2006, 2007) и Бельгии (2011, 2013), а в 2005 году не было равных команде Сербии и Черногории.
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Быстрый пенальти позволил гостям открыть счет уже на шестой минуте.
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