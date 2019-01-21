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Снежный челлендж стартовал в Минске
Новости Беларуси. Креатив поможет и в уборке снега. Необычная акция стартовала в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Форму выбрали необычную – челлендж, что означает «бросить вызов». Принять его может каждый.
Всё что нужно – обратиться в ЖЭС по месту жительства, получить инвентарь, предъявив документ, удостоверяющий личность и приступить к выполнению задания. Уборку территории можно снять на видео или фото, выложить в социальных сетях и передать эстафету родным или друзьям, подкрепив изображение специальным хештегом.
Марина Курлович, исполняющая обязанности первого секретаря Центрального районного комитета ОО «БРСМ»:
Пока что ряды добровольцев не так велики, но организаторы надеются на поддержку и уверены в пользе необычной акции. Принять вызов можно до конца зимы. Самые активные участники получат сувениры и подарки.
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Новости Беларуси. Креатив поможет и в уборке снега. Необычная акция стартовала в Центральном районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Форму...
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