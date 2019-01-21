ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сразу три белорусских проекта победили на международном конкурсе стартапов

22.01.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Конкурс старапов Golden Kitty Awards от известной платформы Product Hunt проходит в четвертый раз, но число его участников уже перевалило за 12 тысяч. В трех категориях из 22 лучшими стали стартапы из Беларуси, сообщила БЕЛТА.

Всего в финал конкурса прошли 322 заявки из более чем 12 тысяч. Они соревновались за первые места по 22 тематикам. Все три победителя от Беларуси являются резидентами минского Парка высоких технологий – особой экономической зоны со специальным налогово-правовым режимом для развития ИТ-бизнеса.

В рубрике «Дополненная реальность» лучшим стало приложение Wanna nails от стартапа WANNABY. Оно позволяет с помощью смартфона «примерить» любой цвет ногтей в зависимости от освещенности, одежды, цвета кожи и просто настроения.

Проект RocketBody выиграл в категории «Здоровье и фитнес». Приложение подскажет, когда эффективнее всего тренироваться, используя данные ЭКГ, полученные от Apple Watch. Помимо этого RocketBody в режиме реального времени предложит оптимальные упражнения для тренировки.

В разделе «Искусственный интеллект и машинное обучение» победа досталась агротехническому стартапу OneSoil Map. Это первая интерактивная карта полей и выращиваемых на них культур. Для создания платформы «умного» земледелия алгоритм проанализировал данные за три года. Теперь с его помощью можно контролировать состояние посевных площадей, экономить ресурсы и увеличивать урожайность.

Близок к победе был и еще один стартап из Беларуси - расширение Dark Reader попало в число финалистов в категории Lifehack. Это расширение для браузера создает темные темы для сайтов, что помогает снижать нагрузку на глаза, особенно при ночном веб-серфинге. В браузере Chrome от Google этим расширением пользуется 380 тысяч человек, которые оценили разработку достаточно высоко – на 4,7 из 5 баллов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс старапов Golden Kitty Awards проходит в четвертый раз. В финал конкурса прошли 322 заявки из более чем 12 тысяч. Они соревновались за первые места по 22 тематикам.
 
Новости дня
Новости разные
 
Почему австрийского канцлера Курца так тянет к Лукашенко?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика