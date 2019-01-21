Сразу три белорусских проекта победили на международном конкурсе стартапов

Конкурс старапов Golden Kitty Awards от известной платформы Product Hunt проходит в четвертый раз, но число его участников уже перевалило за 12 тысяч. В трех категориях из 22 лучшими стали стартапы из Беларуси, сообщила БЕЛТА .

Всего в финал конкурса прошли 322 заявки из более чем 12 тысяч. Они соревновались за первые места по 22 тематикам. Все три победителя от Беларуси являются резидентами минского Парка высоких технологий – особой экономической зоны со специальным налогово-правовым режимом для развития ИТ-бизнеса.

В рубрике «Дополненная реальность» лучшим стало приложение Wanna nails от стартапа WANNABY. Оно позволяет с помощью смартфона «примерить» любой цвет ногтей в зависимости от освещенности, одежды, цвета кожи и просто настроения.

Проект RocketBody выиграл в категории «Здоровье и фитнес». Приложение подскажет, когда эффективнее всего тренироваться, используя данные ЭКГ, полученные от Apple Watch. Помимо этого RocketBody в режиме реального времени предложит оптимальные упражнения для тренировки.

В разделе «Искусственный интеллект и машинное обучение» победа досталась агротехническому стартапу OneSoil Map. Это первая интерактивная карта полей и выращиваемых на них культур. Для создания платформы «умного» земледелия алгоритм проанализировал данные за три года. Теперь с его помощью можно контролировать состояние посевных площадей, экономить ресурсы и увеличивать урожайность.

Близок к победе был и еще один стартап из Беларуси - расширение Dark Reader попало в число финалистов в категории Lifehack. Это расширение для браузера создает темные темы для сайтов, что помогает снижать нагрузку на глаза, особенно при ночном веб-серфинге. В браузере Chrome от Google этим расширением пользуется 380 тысяч человек, которые оценили разработку достаточно высоко – на 4,7 из 5 баллов.