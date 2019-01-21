Россия и Япония не будут форсировать переговоры по мирному договору - эксперт

Заявления президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ по итогам переговоров в Москве дают основания предположить, что переговорный процесс по мирному договору будет иметь очень продолжительный характер, считает бывший посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО МИД РФ Александр Панов.

"Судя по заявлениям, с которыми после встречи выступили Владимир Путин и Синдзо Абэ, полагаю, подтверждается сценарий переговорного процесса, предполагающий, что обе стороны не будут в форсированном режиме продвигаться к Мирному договору. Москве и Токио определенно предстоит достаточно "вязкая", продолжительная переговорная стадия", - заявил А.Панов во вторник "Интерфаксу".

Он также предположил, что в ходе встречи "новые требования, насколько можно судить, не выдвигались". "Возможно, они появятся в ходе дальнейших переговоров", - сказал собеседник агентства.

"Вместе с тем, на данном этапе диалога между Москвой и Токио становится более понятным, что, собственно, обсуждать. Это было высказано еще неделю назад, в ходе переговоров Лаврова с Коно (Таро Коно, глава МИД Японии - ИФ)", - считает А.Панов.

По его оценке, обе стороны сумели создать позитивную атмосферу встречи, что для С.Абэ имеет важное психологическое значение с учетом внутриполитической ситуации в Японии и позиций премьер-министра. "Безусловно, это позитивная атмосфера, что стороны договорились продолжать диалог в "конструктивном ключе". Это, конечно, плюс для Абэ. Конечно, мы не знаем деталей, о чем говорилось на переговорах. Тем не менее, не исключаю, что Абэ мог привести часть ответов Токио на те вопросы, которые неделю назад задавал Лавров", - сказал А.Панов.

В.Путин и С.Абэ провели во вторник в Москве встречу, которая длилась около трех часов. После этой встречи В.Путин заявил, что Москва и Токио нацелены на кропотливую работу по подготовке мирного договора, решение должно быть поддержано народами двух стран, а С.Абэ отметил, что "решение задачи, оставленной нерешенной более 70 лет после окончания войны, не просто, но мы должны это сделать".

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды - Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий международно-правовое оформление, сомнению не подлежит. В Токио в свою очередь продолжают заявлять, что мирный договор будет заключен только после решения проблемы "северных территорий", которые "находятся под оккупацией".

Совместная декларация СССР и Японии от 19 октября 1956 года прекращала состояние войны и восстанавливала дипломатические и консульские отношения между двумя странами. В соответствии с этим документом Москва соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, однако только после заключения мирного договора между двумя странами, который до сих пор не подписан.

19 января 1960 года был подписан Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией. 27 января 1960 года СССР заявил, что поскольку данное соглашение направлено против СССР и КНР, советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин предложил японскому премьер-министру Синдзо Абэ заключить мирный договор "без всяких предварительных условий". Японский премьер назвал такое предложение неприемлемым.

Лидеры России и Японии поручили своим помощникам и главам МИД обеих стран интенсифицировать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 года. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.