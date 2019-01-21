Помпео приветствовал введение ЕС санкций за химоружие

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник выступил с одобрением решения Брюсселя ввести санкции против лиц и организаций, которые в ЕС считают причастными к использованию и разработке химического оружия.

"Мы рукоплещем ЕС за одобрение первых санкций в рамках его нового санкционного режима, направленного против химоружия, и вместе (с ЕС) твердо убеждены в том, что использование химического оружия допускать нельзя", - говорится в сообщении на странице М.Помпео в Twitter.

15 октября 2018 года Совет ЕС по иностранным делам принял новый режим введения санкций в рамках борьбы с применением и распространением химического оружия.

Накануне Совет ЕС по иностранным делам утвердил санкции в отношении лиц, которых в ЕС считают причастными к использованию и развитию химического оружия.

В опубликованном в понедельник санкционном списке ЕС по химоружию, в частности, фигурируют начальник ГРУ Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

В начале марта 2018 года в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, сотрудниками ГРУ. А.Петров и Р.Боширов, дав интервью RТ, эти обвинения отвергли. СМИ позднее сообщили, что, по их данным, под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.