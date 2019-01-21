Милиционера, в чьей машине якобы повесился мужчина, повысили в звании

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Об этом сообщаетИменно в его машине, как сообщалось ранее, в начале декабря 2018 года обнаружили повешенным задержанногоПо предварительной версии, 48-летний Абрамович повесился в салоне милицейского автомобиля на шнурке от собственного ботинка. Окончательной официальной версии трагедии до сих пор нет. Проверкой занимается Следственный комитет.Сестра покойногорассказала журналистам, что ей так и не дали копию текста медэкспертизы тела брата. Разрешили лишь частично посмотреть заключение. Видеозапись из салона милицейского автомобиля, где якобы повесился ее брат, женщине также посмотреть не дали, хотя в материалах дела она есть.Самотказался давать журналистам комментарии относительно смерти задержанного и своего повышения в звании. Он предложил обратиться за комментариями к милицейскому начальства. Однако руководитель Несвижского РОВД Андрей Петрученя также отказался от комментариев.