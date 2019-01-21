|
"АвтоВАЗ" объявил скидки на автомобили 2018 года выпуска
Иллюстративное фото
Всего в 2018 году «АвтоВАЗ» реализовал на российском рынке 360 204 автомобиля Lada – это на 16% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля Lada в отчетный период составила 20%, что является лучшим показателем за последние семь лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"АвтоВАЗ" в январе предлагает специальные условия на автомобили Lada 2018 года выпуска.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)