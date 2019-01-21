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"АвтоВАЗ" объявил скидки на автомобили 2018 года выпуска

22.01.2019 21:42 — Разное | UDF  
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«АвтоВАЗ» в январе предлагает специальные условия на автомобили Lada 2018 года выпуска. Выгода при покупке автомобиля может составлять от 30 тыс. до 185 тыс. рублей в зависимости от выбранного автомобиля, сообщает « Автостат».

Всего в 2018 году «АвтоВАЗ» реализовал на российском рынке 360 204 автомобиля Lada – это на 16% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля Lada в отчетный период составила 20%, что является лучшим показателем за последние семь лет.

 
 
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"АвтоВАЗ" в январе предлагает специальные условия на автомобили Lada 2018 года выпуска.
 
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