"АвтоВАЗ" объявил скидки на автомобили 2018 года выпуска

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« Автостат»

Всего в 2018 году «АвтоВАЗ» реализовал на российском рынке 360 204 автомобиля Lada – это на 16% больше по сравнению с показателем годичной давности. Рыночная доля Lada в отчетный период составила 20%, что является лучшим показателем за последние семь лет.