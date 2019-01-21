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Захват власти в Беларуси: политолог назвал возможные сценарии Кремля
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: AFP
У Москвы есть много рычагов для давления на Минск. И сегодня имеется реальный риск того, что Беларусь может быть аннексирована Российской Федерацией.
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По словам политического эксперта, существует, как минимум, три сценария захвата агрессором власти в государстве.
"Есть несколько сценариев. Первый, мирный, может предусматривать условную отставку Лукашенко с последующей почетной пенсией где-то в аннексированном Крыму. Мы знаем, что по такому сценарию пошел (Аскар) Акаев, бывший руководитель Кыргызстана, которому нашли приют в Москве", – напомнил политтехнолог.
"Второй вариант – политическое устранение, как это было с Туркменбаши (Сапармурадом Ниязовым) в Туркменистане, когда его фактически убрали и на его место поставили (Гурбангулы) Бердымухамедова. В таком случае Лукашенко заменит какой-то силовик страны, ориентирующийся на Россию", – предположил эксперт.
"Третий вариант – для Лукашенко подберут какую-то должность. Возможно, будет создано Союзное государство, и в таком случае Лукашенко будет условным вице-президентом", – говорит Березовец
Как считает эксперт, наиболее вероятный сценарий – это физическое устранение Лукашенко.
"Путину конкуренты не нужны. И не случайно недавно слили интересную социологию, что, мол, россияне в качестве главы Союзного государства видят Лукашенко. Для Путина это очень тревожный звоночек. Я думаю, что это исследование специально слили люди из окружения президента (РФ), чтобы спровоцировать его на ликвидацию лидера Беларуси", – считает политтехнолог.
Из-за таких рисков Украине уже сегодня нужно усиливать свои границы, считает Березовец. Ведь после разворачивания такого сценария вероятным становится вторжение России в Украину с севера.
"Сценарий очень опасный, ведь северные границы Украины вообще не прикрыты. И из этих шести областей может легко пройти российская агрессия. Север страны вообще не прикрыт. А это значит, что с севера грозит сценарий вторжения. Думаю, Украина должна готовиться и уже размещать военные базы вдоль северной границы. Своевременно, чтобы это не стало неожиданностью. Потому что смена власти в Беларуси произойдет внезапно", – добавляет специалист.
При этом, как считает политтехнолог, Запад помогать Лукашенко не будет, хотя после захвата власти в Беларуси под угрозой окажутся две страны-члена НАТО. Кроме того, в таком случае у россиян появится возможность значительно ближе к границам Альянса размещать ядерное оружие.
"Апелляция к Западу ему ничем не поможет, потому что Запад не будет защищать лидера Беларуси. Впрочем, они этого не хотят, ведь подобный сценарий изменит баланс сил. И, кроме Украины, в зоне риска оказываются Литва и Польша. Российские военные, как мы знаем, уже находятся на территории Беларуси. НАТО надо усиливать свое присутствие в Литве и Польше, поскольку существует большая опасность размещения ядерного оружия, крылатых ракет нового поколения в Беларуси как на территории Союзного государства, на тысячу километров ближе к границам с НАТО", – говорит Березовец.
Напомним, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшний день вопрос о создании единого государства Беларуси и России не стоит.
Лукашенко напомнил, что Россия не может сама принимать Конституцию Союзного государства, в которой было бы прописано создание единых органов правления, валюты и политики.
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Путин видит в Лукашенко конкурента.
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