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Власти Венесуэлы объявили о провале мятежа. В Каракасе начались беспорядки

22.01.2019 21:59 — Разное | UDF  
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Фото: EPA
Министерство обороны Венесуэлы сообщило о неудачной попытке мятежа в столице страны. По информации местных СМИ, задержаны несколько десятков человек. Одновременно в том же районе Каракаса начались беспорядки.

Согласно сообщению минобороны, небольшая группа военнослужащих национальной гвардии похитила оружие с КПП в столичном районе Петаре и взяла в заложники четырех офицеров. Затем мятежники отправились в район Котиса.

На видеозаписях в соцсетях видно, как люди в военной форме заявляют, что они действуют «от лица венесуэльского народа» и призывают граждан выйти на протестные акции.

В минобороны отмечают, что на командном пункте в Котисе мятежники столкнулись с активным сопротивлением со стороны военных, сохраняющих верность правительству страны.

Согласно сообщению ведомства, мятежники схвачены и уже дают показания, а похищенное ими оружие возвращено военным.

Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в своем «Твиттере» сообщил, что «часовые родины арестовали маленькую группу налетчиков и предателей родины».

Власти заявляют, что попытка мятежа произошла «в интересах крайне правых сил», однако не уточняют, кто конкретно представляет эти силы.

На фотографиях и видеозаписях, опубликованных на оппозиционных интернет-ресурсах Венесуэлы, видны толпы людей, принимающих участие в уличных протестах, начавшихся в районе Котиса возле военной части нацгвардии одновременно с сообщениями о неудавшемся мятеже.

Протестующие перегораживали улицы баррикадами и поджигали автомобили, а полиция использовала слезоточивый газ для разгона активистов.

 
 
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Министерство обороны Венесуэлы сообщило о неудачной попытке мятежа в столице страны.
 
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