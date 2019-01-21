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Власти Венесуэлы объявили о провале мятежа. В Каракасе начались беспорядки
Фото: EPA
Согласно сообщению минобороны, небольшая группа военнослужащих национальной гвардии похитила оружие с КПП в столичном районе Петаре и взяла в заложники четырех офицеров. Затем мятежники отправились в район Котиса.
На видеозаписях в соцсетях видно, как люди в военной форме заявляют, что они действуют «от лица венесуэльского народа» и призывают граждан выйти на протестные акции.
В минобороны отмечают, что на командном пункте в Котисе мятежники столкнулись с активным сопротивлением со стороны военных, сохраняющих верность правительству страны.
Согласно сообщению ведомства, мятежники схвачены и уже дают показания, а похищенное ими оружие возвращено военным.
Глава национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо в своем «Твиттере» сообщил, что «часовые родины арестовали маленькую группу налетчиков и предателей родины».
Власти заявляют, что попытка мятежа произошла «в интересах крайне правых сил», однако не уточняют, кто конкретно представляет эти силы.
На фотографиях и видеозаписях, опубликованных на оппозиционных интернет-ресурсах Венесуэлы, видны толпы людей, принимающих участие в уличных протестах, начавшихся в районе Котиса возле военной части нацгвардии одновременно с сообщениями о неудавшемся мятеже.
Протестующие перегораживали улицы баррикадами и поджигали автомобили, а полиция использовала слезоточивый газ для разгона активистов.
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Министерство обороны Венесуэлы сообщило о неудачной попытке мятежа в столице страны.
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