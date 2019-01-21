Власти Венесуэлы объявили о провале мятежа. В Каракасе начались беспорядки

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Согласно сообщению минобороны, небольшая группа военнослужащих национальной гвардии похитила оружие с КПП в столичном районе Петаре и взяла в заложники четырех офицеров. Затем мятежники отправились в район Котиса.На видеозаписях в соцсетях видно, как люди в военной форме заявляют, что они действуюти призывают граждан выйти на протестные акции.В минобороны отмечают, что на командном пункте в Котисе мятежники столкнулись с активным сопротивлением со стороны военных, сохраняющих верность правительству страны.Согласно сообщению ведомства, мятежники схвачены и уже дают показания, а похищенное ими оружие возвращено военным.Глава национального учредительного собрания Венесуэлыв своем «Твиттере» сообщил, чтоВласти заявляют, что попытка мятежа произошла, однако не уточняют, кто конкретно представляет эти силы.На фотографиях и видеозаписях, опубликованных на оппозиционных интернет-ресурсах Венесуэлы, видны толпы людей, принимающих участие в уличных протестах, начавшихся в районе Котиса возле военной части нацгвардии одновременно с сообщениями о неудавшемся мятеже.Протестующие перегораживали улицы баррикадами и поджигали автомобили, а полиция использовала слезоточивый газ для разгона активистов.