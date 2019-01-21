Магазины на остановках стали вне закона, их приказали убрать



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Один павильон стоит 17−20 тысяч долларов. А теперь нам говорят: «Убирайтесь!»

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Я в любом случае буду бороться, у меня 50 человек работников за спиной»

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

За каждый заключенный договор аренды «Минскоблдорстрой» может получить штраф

Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Оказалось, что по закону предприятие вообще не имело права их сдавать. Продавцы, которые арендовали площади и которых «попросили», возмущены таким положением вещей. FINANCE.TUT.BY узнал, почему сложилась такая ситуация и что намерены делать арендаторы магазинов.В редакцию обратился хозяин фирмы, которая арендует павильон на автобусной остановке в Логойском районе (по адресу а/д Н8951 Приморье-Бовбли-Рогово).рассказывает Сергей. —Оказалось, что такое уведомление от «Минскоблдорстроя» получил не только Сергей, но и многие арендаторы подобных павильонов в Боровлянах, Ждановичах, Семково, Озерце, поселке Цна и других населенных пунктах. Расторгнуть договоры хотят не с одним-двумя, а с сотнями продавцов.— рассказал арендатор Андрей. —К слову, в самом невыгодном положении оказались арендаторы из Боровлян. В 2016 году их обязали заменить киоски на павильоны за свой счет. Люди вложили деньги, но не прошло и трех лет, как их выгоняют.— говорит еще один арендатор Андрей. —По словам мужчины, еще в 2015 году в Боровлянах на остановках стояли обычные киоски. Их хотели снести, мол, внешний вид у них плохой.— продолжает Андрей.Андрей рассказывает, что некоторые арендаторы торгуют на своих местах аж с 1995 года. Деньги за аренду все время платились ДРСУ.— подсчитывает мужчина. —Андрей звонил в ДРСУ, в ведомстве которого находятся его павильоны, чтобы выяснить причину внезапного расторжения договоров.задается вопросом мужчина. —Расторгают договоры аренды и с Ириной, сразу на несколько торговых точек. Ее компания — одна из самых крупных в Боровлянах. Большинство торговых мест она арендует с 2004 года, лишь несколько новых появилось не так давно. В 2016 году женщина заменила девять киосков на павильоны. Кстати, киоски бизнесмены тоже устанавливали за свои деньги.— рассказывает женщина. —Это уже не первая попытка убрать павильоны Ирины с остановок.— говорит женщина. —Ирина говорит, что очень хочет решить все мирно. Она написала письмо в Миноблисполком, ответа пока не было, сроки еще не истекли.— подчеркивает Ирина. —За разъяснениями, почему же они так внезапно решили расторгнуть договоры аренды, мы обратились в КУП «Минскоблдорстрой». Оказалось, что предприятие действительно не имело права сдавать эти площади, и теперь ему грозят штрафами.— пояснили на предприятии.По закону, по договору аренды можно передать во временное владение и пользование или только во временное пользование арендатору капитальное строение, здание или сооружение.Законом «О государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним» оговорены правила госрегистрации капитальных строений как вида недвижимости. В документе говорится, что недвижимое имущество считается созданным, измененным либо прекратившим существование только тогда, когда это зарегистрировано по всем правилам. Одним из документов, который подтверждает создание вновь построенного капитального строения, является технический паспорт на него. Так вот регистрация площадок на автобусных остановках ни как отдельный объект недвижимого имущества, ни как принадлежность к автомобильной дороге не произведена.сказали в «Минскоблдорстрое». —Таким образом, за каждый заключенный договор аренды площадок на автобусных остановках «Минскоблдорстрой» может быть привлечен к административной ответственности за нецелевое использование предоставленного земельного участка. А это грозит штрафом от 20 до 100 базовых величин (от 510 до 2550 рублей).— подытожили на предприятии. —В «Минскоблдорстрое» рассказали, что один из возможных вариантов решения этого вопроса, предложенный Минтрансом, — разместить объекты придорожного сервиса вдоль автодорог. Для этого арендатору следует обратиться в соответствующий районный исполнительный комитет для получения земельного участка в долгосрочную аренду для строительства и обслуживания капитального здания.Миноблисполком не смог оперативно дать комментарий по сложившейся ситуации. Власти области не ответили, как собираются решать проблему, что же все-таки будет с торговыми павильонами на остановках и почему только сейчас выяснилось, что «Минскоблдорстрой» не имел права сдавать эти площади в аренду.Арендаторы, с которыми расторгают договоры, собираются написать коллективное письмо, собрать под ним подписи и отправить в Миноблисполком. Некоторые из них подумывают о том, чтобы обратиться в прокуратуру.