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Фестиваль музыки под управлением маэстро Михаила Финберга пройдёт 25 января в Заславле

22.01.2019 22:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Погрузитесь в мир творчества. Большая концертная площадка развернется в Заславле 25 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Фестиваль музыки под управлением маэстро Михаила Финберга пройдёт 25 января в Заславле

Фестиваль музыки под управлением маэстро Михаила Финберга в 19-й раз пройдет в древнем городе. Откроют мероприятие юные музыканты. Скрипка, альт, виолончель, контрабас – стены детской школы искусств зальются яркими музыкальными красками.

Фестиваль музыки под управлением маэстро Михаила Финберга пройдёт 25 января в Заславле

Впервые на фестивале можно будет услышать джазовую музыку. Прозвучат 27 произведений выдающихся композиторов классической камерной музыки. Среди них – Дмитрий Смольский, Евгений Глебов. Большое внимание оркестр Михаила Финберга отдал Году малой Родине. Много выступлений прошли в деревнях и агрогородках.

Фестиваль музыки под управлением маэстро Михаила Финберга пройдёт 25 января в Заславле

Михаил Финберг, художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси
Этот год мы обратили внимание на меленькие города. Мы все родились в маленьких городах, там наша родина. За это время мы сделали больше 26 концертов. Сегодня нет такого уголка, куда б мы не попали и где бы мы не рассказали то, что такое Беларусь. А вместе с нами великий оркестр.

Фестиваль музыки под управлением маэстро Михаила Финберга пройдёт 25 января в Заславле


Среди творческих мероприятий пройдет и детская художественная выставка. Финальным аккордом станет выступление артистов эстрады.
 
 
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Новости Беларуси. Погрузитесь в мир творчества. Большая концертная площадка развернется в Заславле 25 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Фестиваль...
 
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