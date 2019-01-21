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Фестиваль музыки под управлением маэстро Михаила Финберга пройдёт 25 января в Заславле
Новости Беларуси. Погрузитесь в мир творчества. Большая концертная площадка развернется в Заславле 25 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Фестиваль музыки под управлением маэстро Михаила Финберга в 19-й раз пройдет в древнем городе. Откроют мероприятие юные музыканты. Скрипка, альт, виолончель, контрабас – стены детской школы искусств зальются яркими музыкальными красками.
Впервые на фестивале можно будет услышать джазовую музыку. Прозвучат 27 произведений выдающихся композиторов классической камерной музыки. Среди них – Дмитрий Смольский, Евгений Глебов. Большое внимание оркестр Михаила Финберга отдал Году малой Родине. Много выступлений прошли в деревнях и агрогородках.
Михаил Финберг, художественный руководитель и дирижер Национального академического концертного оркестра Беларуси
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Новости Беларуси. Погрузитесь в мир творчества. Большая концертная площадка развернется в Заславле 25 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Фестиваль...
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