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Под Слуцком на пожаре в собственном доме погиб 94-летний мужчина
Новости Беларуси. Под Слуцком на пожаре погиб 94-летний мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его одноэтажный деревянный дом в деревне Ульяновка горел открытым пламенем, когда спасатели приехали по вызову. В результате происшествия хозяин погиб, огнем уничтожена кровля и имущество, повреждены стены.
Основная версия пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропроводки.
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Новости Беларуси. Под Слуцком на пожаре погиб 94-летний мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его одноэтажный деревянный дом в деревне Ульяновка горел...
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