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Под Слуцком на пожаре в собственном доме погиб 94-летний мужчина

22.01.2019 21:58 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Под Слуцком на пожаре погиб 94-летний мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его одноэтажный деревянный дом в деревне Ульяновка горел открытым пламенем, когда спасатели приехали по вызову. В результате происшествия хозяин погиб, огнем уничтожена кровля и имущество, повреждены стены.

Под Слуцком на пожаре в собственном доме погиб 94-летний мужчина

Основная версия пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования, короткое замыкание электропроводки.
 
 
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Новости Беларуси. Под Слуцком на пожаре погиб 94-летний мужчина, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его одноэтажный деревянный дом в деревне Ульяновка горел...
 
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