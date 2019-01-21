Горки и Кольцово Новосибирской области стали городами-побратимами

Сегодня в облисполкоме подписали соглашение об установлении побратимских связей между Горками и Кольцово Новосибирской области, сообщает ТРК Могилев.

С визитом на могилевской земле находится делегация из Новосибирского региона. Из России с деловой миссией прибыли представители власти и бизнес-сообщества. Руководители могилевского и новосибирского регионов обсудили основные векторы сотрудничества в области торговли, науки и медицины, развития экономики. Горецкий район, который подписал договор о сотрудничестве с Кольцово Новосибирской области, готов сотрудничать по разным направлениям.