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Горки и Кольцово Новосибирской области стали городами-побратимами

22.01.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Сегодня в облисполкоме подписали соглашение об установлении побратимских связей между Горками и Кольцово Новосибирской области, сообщает ТРК Могилев.

 

 

С визитом на могилевской земле находится делегация из Новосибирского региона. Из России с деловой миссией прибыли представители власти и бизнес-сообщества. Руководители могилевского и новосибирского регионов обсудили основные векторы сотрудничества в области  торговли, науки и медицины, развития экономики. Горецкий район, который подписал договор о сотрудничестве с Кольцово Новосибирской области, готов сотрудничать по разным направлениям.

 

ТРК Могилев


 
Теги: Могилев
 
 
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  Сегодня в облисполкоме подписали соглашение об установлении побратимских связей между Горками и Кольцово Новосибирской области, сообщает ТРК Могилев.     С...
 
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