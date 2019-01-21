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Горки и Кольцово Новосибирской области стали городами-побратимами
22.01.2019 — Разное | Горецкий вестник
Сегодня в облисполкоме подписали соглашение об установлении побратимских связей между Горками и Кольцово Новосибирской области, сообщает ТРК Могилев.
С визитом на могилевской земле находится делегация из Новосибирского региона. Из России с деловой миссией прибыли представители власти и бизнес-сообщества. Руководители могилевского и новосибирского регионов обсудили основные векторы сотрудничества в области торговли, науки и медицины, развития экономики. Горецкий район, который подписал договор о сотрудничестве с Кольцово Новосибирской области, готов сотрудничать по разным направлениям.
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Сегодня в облисполкоме подписали соглашение об установлении побратимских связей между Горками и Кольцово Новосибирской области, сообщает ТРК Могилев. С...
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