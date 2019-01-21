КХЛ: минское «Динамо» крупно проиграло СКА – 1:5

Счет в матче открыли хозяева льда – на 2-й минуте забросил Антон Белов. Уже к 4-й минуте СКА вело с преимуществом в две шайбы (Павел Дацюк).

До конца матче хоккеисты СКА отличились еще трижды: на 17-й и 39-й забросил Александр Барабанов, на 30-й – Николай Прохоркин.

«Динамо» удалось открыть счет только к 49-й минуте стараниями Джоната Блума.

Это четвертое подряд поражение «зубров» в Континентальной хоккейной лиге. Следующий матч минчане проведут 24 января на выезде против одноклубников из Риги.