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Минчанам на консультациях расскажут, как выйти из числа "тунеядцев"
В январе специалисты государственной службы занятости населения дадут консультации для минчан по вопросам включения и исключения в список граждан, не занятых в экономике
Также они проконсультируют по поводу освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг с полным возмещением затрат для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Об этом информирует
Как сообщалось ранее, граждане, зачисленные в список не занятых в экономике, должны полностью оплачивать коммунальные услуги, если они являются собственниками или основными нанимателями жилья.
Консультацию по этим вопросам можно получить 23, 25, 29 и 31 января с 14:30 до 17:30 по телефону 142 справочно-информационной службы Мингорисполкома.
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В январе специалисты государственной службы занятости населения дадут консультации для минчан по вопросам включения и исключения в список граждан, не занятых в...
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