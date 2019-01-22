агентство "Минск-Новости" со ссылкой на комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Также они проконсультируют по поводу освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг с полным возмещением затрат для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Об этом информирует"Минск-Новости" со ссылкой на комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.





Как сообщалось ранее, граждане, зачисленные в список не занятых в экономике, должны полностью оплачивать коммунальные услуги, если они являются собственниками или основными нанимателями жилья.





Консультацию по этим вопросам можно получить 23, 25, 29 и 31 января с 14:30 до 17:30 по телефону 142 справочно-информационной службы Мингорисполкома.



