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Минчанам на консультациях расскажут, как выйти из числа "тунеядцев"

22.01.2019 23:23 — Разное | Партизан  
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В январе специалисты государственной службы занятости населения дадут консультации для минчан по вопросам включения и исключения в список граждан, не занятых в экономике

Также они проконсультируют по поводу освобождения от оплаты жилищно-коммунальных услуг с полным возмещением затрат для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Об этом информирует агентство "Минск-Новости" со ссылкой на комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Как сообщалось ранее, граждане, зачисленные в список не занятых в экономике, должны полностью оплачивать коммунальные услуги, если они являются собственниками или основными нанимателями жилья.

Консультацию по этим вопросам можно получить 23, 25, 29 и 31 января с 14:30 до 17:30 по телефону 142 справочно-информационной службы Мингорисполкома.


 
Теги: Минск
 
 
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В январе специалисты государственной службы занятости населения дадут консультации для минчан по вопросам включения и исключения в список граждан, не занятых в...
 
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