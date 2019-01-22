Минское «Динамо» со счетом 1:5 проиграло питерскому СКА

пишет tut.by Минское «Динамо» проиграло в гостях питерскому СКА со счетом 1:5 (0:3, 0:2, 1:0),tut.by

На второй минуте отличился Антон Белов, на четвертой преимущество «армейцев» увеличил Павел Дацюк, а в концовке первой трети красивую шайбу забросил Александр Барабанов, воспользовавшийся ошибкой Артема Волкова.





Во втором периоде все вопросы о победителе сняли Николай Прохоркин и оформивший дубль Барабанов.





Единственную шайбу минчан на 49-й минуте забросил Джонатон Блум, мощно бросивший от синей линии.









СКА: Шестеркин (Хелльберг); Гавриков — Рундблад, Ли — Каблуков — Кетов (К); Хафизуллин — Земченок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов; Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов; Кручинин — Дацюк — Плотников; Семин, Подколзин.





«Динамо-Минск»: Карнаухов (Энрот); Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко (К) — Когалев; Бокун — Блум (А), Бут — Хауден — Пулккинен; Евенко — Уиркош, Парфеевец — Ковыршин — Степанов; Китаров (А) — Волков — Литвинов; Знахаренко, Дроздов.





В четверг минские динамовцы сыграют в гостях с рижскими одноклубниками.



