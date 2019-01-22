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Минское «Динамо» со счетом 1:5 проиграло питерскому СКА

22.01.2019 23:17 — Разное | Партизан  
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Исход сегодняшней встречи был определен уже в первом периоде, когда питерцы трижды поразили ворота Михаила Карнаухова.

Минское «Динамо» проиграло в гостях питерскому СКА со счетом 1:5 (0:3, 0:2, 1:0), пишет tut.by
 На второй минуте отличился Антон Белов, на четвертой преимущество «армейцев» увеличил Павел Дацюк, а в концовке первой трети красивую шайбу забросил Александр Барабанов, воспользовавшийся ошибкой Артема Волкова.

Во втором периоде все вопросы о победителе сняли Николай Прохоркин и оформивший дубль Барабанов.

Единственную шайбу минчан на 49-й минуте забросил Джонатон Блум, мощно бросивший от синей линии.


СКА: Шестеркин (Хелльберг); Гавриков — Рундблад, Ли — Каблуков — Кетов (К); Хафизуллин — Земченок, Кузьменко — Бывальцев — Барабанов; Белов — Зуб, Гусев — Прохоркин — Якупов; Кручинин — Дацюк — Плотников; Семин, Подколзин.

«Динамо-Минск»: Карнаухов (Энрот); Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко (К) — Когалев; Бокун — Блум (А), Бут — Хауден — Пулккинен; Евенко — Уиркош, Парфеевец — Ковыршин — Степанов; Китаров (А) — Волков — Литвинов; Знахаренко, Дроздов.

В четверг минские динамовцы сыграют в гостях с рижскими одноклубниками.


 
Теги: Минск
 
 
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Исход сегодняшней встречи был определен уже в первом периоде, когда питерцы трижды поразили ворота Михаила Карнаухова.
 
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