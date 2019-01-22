Вы видели белый танк? Из снега. Белорусская семья слепила в натуральную величину

Фото из архива семьи Скрипченко / БЕЛТА





В семье растут трое детей — две дочери и сын. Ради их развлечения и слепили танк. "Идея у нас появилась на Рождество, когда мы с мужем и детьми отдыхали в нашей уютной беседке. Решили создать что-нибудь интересное. Для начала стали сносить снег, и младший сын предложил слепить танк. Дело пошло. Муж Даниил вошел во вкус и решил сделать все по параметрам этого танка", — говорит Наталья Скрипченко.





На создание танка понадобилось 12 дней. Прототипом для него стал ИС-7. Длина снежного танка составила 7,4 м (вместе с пушкой — 10 м), ширина — 3,4 м, высота — 2,4 м. Танк даже покрасили специальной краской из баллончиков. "А сверху установили "пулемет" с прицелом на веселые игры на свежем воздухе", — добавляет БЕЛТА.





Кстати, это не первый такой опыт в семье Скрипченко. В прошлом году они всей семьей слепили из снега лошадь. Теперь обсуждают новые идеи. Главное, говорят, чтобы погода не подвела.

Саранск. К тому же расслабляться в условиях не слишком жесткой конкуренции российские спортсмены вряд ли планируют: от их выступления в Минске зависит, кто отправится на чемпионат мира в Японию. До него, кстати, осталось всего два месяца. Но это уже совсем другая история.



