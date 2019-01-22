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Белорусские гонщики вернулись с Дакара: «Подвел человеческий фактор»

22.01.2019 21:31 — Разное | Партизан  
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Нынешний Дакар-2019 прошел по территории всего одной страны — Перу. Протяженность десяти спецучастков составила около 5 тысяч км. А по количеству разнообразных коллизий эта гонка была едва ли не самая насыщенная для нашей команды.

Белорусские гонщики вернулись с Дакара: «Подвел человеческий фактор»
Но ребята вернулись в хорошем боевом настроении и поделились впечатлениями с болельщиками и журналистами.

Первый этап прошел без приключений, гонщики ехали осторожно. Алексею Вишневскому удалось попасть в первую десятку. Но уже на втором этапе Сергей Вязович в пылу борьбы умудрился совершить переворот за 200 метров до финиша. Обидно, но как признался Сергей, «борьба взяла верх над здравым смыслом». В итоге -11-е место на этапе, пишет AUTO.TUT.BY.

Возможно, у болельщиков появились вопросы к российскому экипажу, который не помог МАЗу Сергея Вязовича стать на колеса после переворота. Серегей пояснил, почему так произошло.

— То, что после переворота российских экипаж не помог нам стать на колеса… Нет, никакого негатива к команде нет. Они помогли нам выбраться из кабины, убедились, что нашим жизням ничего не угрожает, то есть сделали то, что положено по правилам гонки. А дальше они поехали, потому что везли своей команде результат, да и наши экипажи были уже близко. Так что никаких вопросов к ребятам нет.

На третьем этапе МАЗ Вязовича вел себя неважно после переворота этапом ранее. Вишневский и Василевский застревали в песках, экипажи слаженно помогали не только друг другу, но и соперникам, вытянув из песчаной воронки КАМАЗ. Лучший результат в итоге показал Алексей Вишневский, приехав десятым.

На четвертом этапе удалую прыть оказал Сергей Вязович, ворвавшись на четвертое место, а уже на пятом сумел приехать третьим. На шестом этапе Сергею не повезло. Он пришел первым, но за пропуск контрольной точки получил штраф один час и откатился на пятое место. Алексей Вишневский положил грузовик на бок, и пришел в результате десятым.

На седьмом этапе снова рвался в бой Вязович, приехав вторым на спущенном колесе. Василевский финишировал десятым, а Алексей Вишневский со своим экипажем ночевал в пустыне — возникли проблемы с приводом коробки передач.

На восьмом этапе Сергей Вязович приехал третьим, Василевский — девятым. В целом эта гонка прошла без проблем и неожиданностей.

Следующие два этапа тоже прошли без особых проблем, но в итоге побороться за место на подиуме экипажу Сергея Вязовича не удалось.

— Нам чуть не повезло, и в этом году мы не смогли побороться за места в первой тройке. Но при этом мы стали одной из двух команд, которые финишировали в полном составе. А на старте было 42 грузовика, — сказал Сергей Вязович на пресс-конференции сразу после прилета в Минск.

— Мы боролись до конца, и показали все, на что способны. Считаем, что финальный результат достойный. Техника была на высоте, но вмешивался человеческий фактор, — поддержал дух команды Алексей Вишневский.


 
Теги: Минск
 
 
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Нынешний Дакар-2019 прошел по территории всего одной страны — Перу. Протяженность десяти спецучастков составила около 5 тысяч км. А по количеству разнообразных...
 
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