ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусы участвуют в супер-тираже EuroMillions с призом €120 миллионов

23.01.2019 00:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Беларусы участвуют в супер-тираже EuroMillions с призом €120 миллионов

ЕвроМиллионы – крупнейшая лотерея в Европе, билеты для участия в которой продаются на территории девяти европейских стран.

Беларусь не входит в их число, однако это не повод отказываться от шанса стать третьим крупнейшим лотерейным победителем в Европе.

Победитель грандиозного джекпота сможет легко позволить себе воплотить любую мечту – будь то владение небольшим английским футбольным клубом, или 8-комнатным особняком с тренажерным залом, кинотеатром и игровой комнатой в престижном пригороде Лондона (за последнее приобретение придется выложить £2,7 млн).

Когда состоится супер-тираж?

В пятницу, 1 февраля. На сайте крупнейшего лотерейного посредника TheLotter.com билеты можно приобрести уже сегодня.

Какая сумма будет разыграна?

На кону супер-тиража невероятные 120 миллионов!

Что произойдет, если джекпот не будет выигран с первого раза?

Из-за огромной популярности лотереи ЕвроМиллионс, джекпоты супер-тиражей, как правило, сразу достаются одному или нескольким счастливым победителям. Однако, если джекпот все же не будет сорван с первого раза, первоначальная сумма призового фонда, плюс часть от доходов с продаж аккумулирует в следующий тираж.

Были ли какие-либо более крупные выигрыши за последние годы?


Крупнейшим лотерейным выигрышем за всю историю в Европе по-прежнему остается выигрыш €168 млн, который достался в октябре 2016 г. уборщику из Косово, который приобрел свой билет в Бельгии. Колин и Крис Вейр из Ларгса, что в Северном Айршире, которые выиграли джекпот £161,653,000 в июле 2011 г.

Также, Адриан и Джиллиан Бейфорд из Хаверхилла выиграли £148,656,000 в 2012 г.

Что говорят эксперты?

Энди Картер, представитель Национальной лотереи считает, что: "Всем желающим принять участие в супер-тираже ЕвроМиллионов стоит поторопиться с покупкой лотерейных билетов, учитывая размер призового фонда, интерес к лотерее необычайно высок. По всей видимости, нас ждет еще один рекордный год, и мы с нетерпением ждем встречи со следующим победителем огромного джекпота. Нет нужды говорить, что шампанское и огромный чер уже ждут победителя."

Как играть в лотерею EuroMillions

Просто выберите пять номеров из диапазона чисел 1-50 и два номера «Лаки стар», или воспользуйтесь автовыбором.

TheLotter – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

Со дня основания в 2002 году этот сервис помог людям выиграть более $70 миллионов, а громкие истории победителей ежегодно вдохновляют тысячи жителей планеты играть в лотерею онлайн.

“Я выиграла этот приз… за неделю до своего дня рождения!”


Гражданка Украины сорвала огромный джекпот на TheLotter

Наталья, 23-летняя гражданка Украины, доказала это на собственном примере. Пять номеров принесли ей выигрыш в $1 миллион в лотерее США Мега Миллионс. По результатам тиража 26 сентября 2017 года, Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации – 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей фантастического приза второй категории в 1 миллион долларов.

Принять участие в супер-розыгрыше

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ЕвроМиллионы – крупнейшая лотерея в Европе, билеты для участия в которой продаются на территории девяти европейских стран.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчанам на консультациях расскажут, как выйти из числа "тунеядцев"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика