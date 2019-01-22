Грамотно развиваем детей благодаря «Ментальной арифметике» в академии SMARTUM

Умные роботы, мощные гаджеты, доступ к информации по всему миру - так можно охарактеризовать время, в котором мы живем. И это просто обязывает наш мозг быть всегда в тонусе, быстро принимать решения, правильно анализировать информацию. Взрослые достаточно быстро приспосабливаются к такой жизни, но как этому научить детей? Как воспитать из них людей, которые будут быстро ориентироваться в любой ситуации, у которых логика и аналитическое мышление будут развиты не хуже воображения и эмоций? Как получить из своего ребенка всесторонне развитую личность?





В этом родителям поможет «Ментальная арифметика» для детей в академии развития SMARTUM. Данная методика тренирует скорость восприятия и обработки информации, развивает оба полушария мозга одновременно за счет мысленной визуализации вычислений на счетах абакус. Кстати пробное занятие предоставляется совсем бесплатно! Контакты для записи - в конце статьи.

Справочно: высокая скорость устного счета – не главный, но интересный «побочный» эффект.

Академия ментальной арифметики SMARTUM проводит обучение детей с использованием уникальной авторской методики, стремительно повышающей интеллектуальные способности ребенка.

Также в академии есть курсы «Либерика», эффективно обучающие быстрочтению, и «Меморика», которые позволяют хорошо развить память. Но о них мы поговорим во второй нашей статье.

Методика

Интеллект – это способность эффективно справляться с поставленными задачами, с легкостью находить выход из сложившихся ситуаций и адаптироваться в социуме. Грамотная систематизация информации, умение применять знания в жизни, креативное мышление – все эти навыки возможны, если логическое мышление, восприятие, воображение, память и другие функции мозга находятся в равном соотношении. Именно на развитие всех вышеперечисленных качеств нацелена тренировка устного счета.

За основу методики обучения были взяты механические счеты абакус. Все арифметические действия, начиная от самых простых примеров и заканчивая тяжелыми уравнениями, ребенок осуществляет с помощью этого инструмента.





Уроки с абакусом помогают достигнуть нескольких целей:

полноценное и гармоничное развитие обоих полушарий мозга;

усовершенствование способности устного счета;

улучшение успеваемости в школе по всем предметам;

повышение самооценки и воспитание любви к обучающему процессу;

Кстати, коллективные занятия сделают ребенка более дружелюбным и общительным, а также помогут научиться взаимодействовать во время уроков с другими детьми.

Цель занятий и результат

Если ребенок умеет считать до 10 и готов выполнять упражнения, затрачивая на них 15 минут в день, его можно записывать в академию интеллектуального развития SMARTUM.





Методика содержит курс занятий как для дошкольников, так и для более взрослых детей. Возрастной диапазон клуба составляет 5-16 лет.

Уже с первого занятия ребенок учится проводить простые манипуляции с механическими счетами, развивает мелкую моторику и запоминает схему движений, необходимых для решения арифметических задач. После этого:

дети учатся решать с помощью абакуса простые примеры;

развивают ассоциативное мышление и визуальное восприятия, сопоставляя числа и рисунки;

решают простые примеры уже без счетов;

увеличивают скорость счета в уме и с легкостью решают задачи с большими числами.





Основные достоинства ментальной математики для детей:

одновременно развивается творческое и логическое мышление;

увеличивается скорость анализа полученной информации;

улучшается память, внимательность, концентрация.

Описанные выше занятия сделают ребенка интеллектуально развитой, уверенной в себе, творческой и креативной личностью.

В каком возрасте начинать занятия?

Для того, чтобы записать детей на уроки ментальной арифметики, лучше всего выбрать дошкольный или школьный возраст. Именно в этот период природные задатки превращаются в способности и таланты. Интеллект ребенка в возрасте от 5-16 лет хорошо поддается тренировкам и развивается значительно быстрее!





В центре набирают детей в три возрастные группы: младшая, старшая и юниоры.

Зачем моему ребенку «Ментальная арифметика»?

Аналитическое и творческое мышление

Благодаря одновременному развитию правого и левого полушарий мозга, ваш ребёнок сможет решать задачи разными способами

Наблюдательность

Из-за высокой концентрации внимания, которая появляется у всех учеников после обучения ментальной арифметике, у ребенка развивается наблюдательность.

Скорость запоминания

Вместе со скоростью устного счёта увеличивается и скорость запоминания новой информации за счёт активной работы обоих полушарий мозга

Уверенность в своих силах

Когда ребёнок начинает лучше учиться в школе, у него проявляются лидерские качества и тяга к самостоятельности

Восприятие новой информации сразу

За счёт активизации и гармоничного развития двух полушарий, мозг ребенка способен усваивать новую информацию мгновенно и сразу перерабатывать её.

Как проходят занятия по Ментальной арифметике?

Три возрастных группы:

5–6 лет

Младшая группа

2 урока по 35 минут

7–10 лет

Средняя группа

2 урока по 45 минут

11–16 лет

Старшая группа

2 урока по 45 минут





Занятия проходят раз в неделю

Это оптимальная периодичность, чтобы ребенок не перегружался и успевал усваивать материал

Занятия проходят в игровой форме

У ребенка не возникает ассоциаций со скучными школьными уроками, он занимается с интересом

В группе не более 10 человек

Тренер уделяет время каждому ребенку и проводит индивидуальную работу

Закрепление материала дома через уникальную онлайн-платформу

Ребенок может выполнять домашнее задание как оффлайн, так и в онлайн-режиме

Обучение ведётся по запатентованным учебникам

Это уникальные материалы, которые есть только в центрах SMARTUM

Собственная профессиональная подготовка тренеров

В какой бы центр SMARTUM вы ни записали на занятия ребенка, с ним будет заниматься квалифицированный специалист.

Частые вопросы

Что такое ментальная арифметика?

Это методика развития двух полушарий мозга одновременно за счёт мысленной визуализации вычислений на счётах абакус.

Какая цель у данного курса?

Мозг, как и тело человека, нужно тренировать. Цель методики – натренировать мозг для максимальной скорости восприятия и обработки информации.

Зачем ребёнку заниматься ментальной арифметикой?

Ментальная арифметика создает прочную базу для самореализации. Благодаря ней улучшается успеваемость по всем школьным предметам, вне зависимости от профиля. Ребёнок учится проявлять инициативу и лидерские качества, ставить цели и достигать их.





Зачем ребёнку развивать оба полушария мозга одновременно?

Известно, что правое полушарие отвечает за воображение, образное мышление, фантазию. Левое – за логику, речь, математические способности. Если ребёнок разовьет связь между двумя полушариями, то он сможет подойти к решению задач с двух сторон: творческой и аналитической.

Что такое абакус?

Это древние счёты, которые пришли к нам из Древней Греции и Древней Месопотамии около 5000 лет назад. Они состоят из рамки, поперечной перекладины, спиц, проходящих сквозь перекладину и косточек, нанизанных на спицы. На каждой спице находятся по пять косточек. 4 земных и 1 небесная.

Каким образом у ребенка развиваются сразу два полушария мозга?

Во время обучения ребенок использует одновременно две руки. Он вычисляет на абакусе обеими руками, стимулируя при этом работу обоих полушарий. Параллельно с этим дети решают арифметические примеры, представляя счёты в своём воображении. Таким образом, работает правое полушарие, ответственное за образы, и левое, отвечающее за логику.





Справка о «Ментальной арифметике» в мире:

808 действующих центров

208.020 прошедших обучение

1.920 квалифицированных тренеров

14 стран

Мы работаем по авторским пособиям. Процессом обучения руководят образованные и опытные тренера, имеющие сертификаты в этой области. Кроме этого, есть онлайн-платформа для работы дома. Умные, смелые и творческие дети – это гордость родителей! Предоставьте им возможность стать такими!

Пробное занятие - бесплатно!



Не уверены, понравятся ли ребенку эти занятия? Академия развития интеллекта SMARTUM проведет для вас пробный урок совершенно бесплатно!



Запись по телефону: (+375-29) 568 01 02



Сайт: smartum.by



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