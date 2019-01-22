Утепление фасада и конец «игр» со статистикой. Совмин изменил подходы к капремонту

Сегодня правительство внесло изменения в порядок проведения капитального ремонта в многоэтажках, сообщает Совмин. Постановление регулирует процедуру утепления фасадов за счет жильцов, добавляет новые позиции, которые оплатит бюджет, а также делает статистику правдивой. Читайте, что теперь поменяется.



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Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Утепление фасадов за счет жильцов

В 2016 году из списка обязательных работ при капремонте было исключено утепление фасадов. Обшивку домов «термошубой» теперь могли отдельно оплачивать жильцы. Но иногда получалось так, что в проекте капремонта утепление не предусмотрено, а люди, в общем-то, и не против скинуться на «шубу». Правда, порядка, как это все делать, не было. Разрабатывать за свой счет отдельный проект на утепление и самостоятельно заниматься его согласованиями явно было бы слишком трудозатратно. Но новое постановление внесло некоторую ясность.

Теперь коммунальники до начала разработки проекта на капремонт обязаны установить, нужно ли утеплять конкретный дом. Это обосновывается разными исследованиями, а окончательное решение принимает комиссия при исполкоме. Если утепление нужно, то теперь об этом обязаны сообщить жильцам на общем собрании и предложить им скинуться на эти работы. И главное — людям об этом надо говорить на стадии формирования задания на проектирование, но никак не позже. Если жильцы соглашаются утеплять фасад, то эти работы вносятся в проект капремонта.

Ранее звучали заявления о том, что в разрабатываемом документе пропишут норму, что если больше половины собственников и нанимателей жилых помещений в доме согласны оплатить часть расходов на утепление фасада, эту работу выполнят, а оплату выставят на все квартиры пропорционально занимаемой площади. Но в постановлении о порядке начисления оплаты ничего не сказано.

Приведение статистики к реальности

Раньше по закону дом можно было считать введенным в эксплуатацию после капремонта уже после ввода первого пускового комплекса. Грубо говоря, сдали два подъезда из шести в 2018 году — и отрапортовали для статистики о введении дома в эксплуатацию в этом же 2018 году. Статистика в итоге хорошая, но весь дом еще не готов.

Но в новом постановлении говорится, что теперь дом можно считать введенным после капремонта лишь в случае выполнения всего объема строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной документацией.

Новые работы, которые оплачиваются за счет бюджета

Теперь за счет бюджета и ежемесячных отчислений на капремонт дополнительно оплачиваются такие работы:

Устройство системы дистанционного съема показаний со счетчиков воды и газа в квартирах. Замена (устройство) внутридомовой системы электроснабжения при повышении нагрузки для устройства отопления и (или) горячего водоснабжения от индивидуального отопительного (водонагревательного) оборудования (приборов). Ремонт, замена и устройство противодымной защиты, установок противопожарной автоматики, ремонт системы вентиляции, ремонт или устройство системы дымоудаления. Устройство рециркуляции внутридомовой системы горячего водоснабжения (без устройства наружных сетей). Установка терморегуляторов на отопительных приборах в квартирах. Ремонт и замена водомерных узлов с установкой дистанционного съема показаний с приборов группового учета расхода воды и индивидуальных тепловых пунктов.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.