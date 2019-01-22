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Утепление фасада и конец «игр» со статистикой. Совмин изменил подходы к капремонту
23.01.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест
Сегодня
Фото: Майя Кохно, TUT.BY
Утепление фасадов за счет жильцов
В 2016 году из списка обязательных работ при капремонте было исключено утепление фасадов. Обшивку домов «термошубой» теперь могли отдельно оплачивать жильцы. Но иногда получалось так, что в проекте капремонта утепление не предусмотрено, а люди, в общем-то, и не против скинуться на «шубу». Правда, порядка, как это все делать, не было. Разрабатывать за свой счет отдельный проект на утепление и самостоятельно заниматься его согласованиями явно было бы слишком трудозатратно. Но новое постановление внесло некоторую ясность.
Ранее звучали заявления о том, что в разрабатываемом документе пропишут норму, что если больше половины собственников и нанимателей жилых помещений в доме согласны оплатить часть расходов на утепление фасада, эту работу выполнят, а оплату выставят на все квартиры пропорционально занимаемой площади. Но в постановлении о порядке начисления оплаты ничего не сказано.
Приведение статистики к реальности
Раньше по закону дом можно было считать введенным в эксплуатацию после капремонта уже после ввода первого пускового комплекса. Грубо говоря, сдали два подъезда из шести в 2018 году — и отрапортовали для статистики о введении дома в эксплуатацию в этом же 2018 году. Статистика в итоге хорошая, но весь дом еще не готов.
Но в новом постановлении говорится, что теперь дом можно считать введенным после капремонта лишь в случае выполнения всего объема строительно-монтажных работ, предусмотренных проектной документацией.
Новые работы, которые оплачиваются за счет бюджета
Теперь за счет бюджета и ежемесячных отчислений на капремонт дополнительно оплачиваются такие работы:
Документ вступает в силу после его официального опубликования.
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